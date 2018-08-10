iBike受歡迎！中市議員成功爭取 惠來停車場旁iBike站上路

2018年08月10日 15:59 中時 盧金足

台中市西屯區市議員不分藍綠，大力爭取在惠來停車場旁建置iBike公共自行車租賃站，包括陳淑華、楊正中、黃馨慧、張廖乃綸等多名市議員，及當地惠來里里長廖慶麟等人都關切台中市西屯區惠來停車場旁建置iBike租賃站。市議員楊正中表示，惠來停車場iBike站為新市政中心交通轉運串連的重要結點，大幅提升市民以自行車通勤的便利性，周遭居民讚聲連連。

台中市政府交通局在西屯區惠來停車場旁建置iBike租賃站，楊正中表示，惠來停車場旁建置iBike公共自行車租賃站，市府曾舉辦i-Voting票選iBike站點，惠來停車場iBike站點被票選為第二名，交通局2017年納入規畫評估，並在2018年5月進場施做，今天終於啟用。

「新市政中心除了民眾時常洽公的辦公大樓外，更有許多旅遊熱點！」楊正中說，當地民眾都希望建置iBike站，讓市民在新市政中心有多一項新的通勤選擇。

台中市府交通局表示，目前iBike租賃站的站點遍佈29行政區，依東西南北方位區分，最北邊為大甲區「大甲壘球場」，最南邊是霧峰區的「立法院中部辦公室」，最東邊及最西邊分別是和平區的「谷關立體停車場」及清水區的「高美濕地第二停車場」，「自行車369」計畫暑假將達標。

(中時 )