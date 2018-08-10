假牙會飛？奇美醫：植體覆蓋式活動義齒可改善

2018年08月10日 15:33 中時 曹婷婷

網路流傳有人說話說到一半假牙就飛出來，奇美醫學中心牙醫部贋復科主治醫師許育瑞指出，門診也遇有類似經驗，有婦人裝全口假牙礙於牙齒鬆脫不敢開口笑，他建議病人可在上顎植入4隻下顎2隻植體，製作為「植體覆蓋式活動義齒」，利用植體與全口活動假牙間類似扭扣裝置，增強活動假牙穩定度。

許育瑞說，不少民眾因過去配戴傳統活動假牙經驗不佳，對於可能面臨全口缺牙而製作的全口傳統活動義齒治療充滿擔憂。需要配戴全口活動義齒的病人，最常擔心活動假牙會不會容易鬆脫?也因病人喪失很多牙齒，全口植牙不僅手術過程折騰、費用也負擔沉重，於是只好又戴上傳統活動假牙，進食咀嚼不完全就吞下肚，不僅造成腸胃不好，連說話、微笑都沒有自信。

目前在全口缺牙情況下，除了傳統活動式義齒可做選擇外，植體覆蓋式活動義齒是一個利用植牙來穩定活動假牙的治療，對於全口無牙病人，可利用較少費用、較低的手術複雜度，得到比傳統活動假牙更佳的使用滿意度。

然而，植體覆蓋式活動義齒仍然屬於活動式義齒，在睡眠、清潔時必須卸下活動假牙，如果病人無法接受對於植體覆蓋式活動義齒必須拿上拿下或是必須跨坐在牙肉(缺牙牙脊)上面，則建議選擇植體支持固定式義齒相關的治療計畫，才能避免治療結果與病人期待有所落差。

建議經贋復牙醫師臨床評估，活動假牙在上顎穩定度、附著度反而比起下顎假牙來得理想，因上顎可以覆蓋整個顎面，較易形成類似吸盤的效應，使得上顎假牙附著度通常令病人滿意，較大缺點是大範圍覆蓋顎面後，口內異物感較大，對食物感受性也較差，甚至有些病人一開始會因覆蓋範圍大，抱怨想吐。

因此，植體覆蓋式活動義齒通常會優先建議在下顎植入2-4隻植牙，將下顎活動假牙利用紐扣裝置改善鬆脫。而上顎植牙與否，則可以依病人對於活動假牙覆蓋範圍會不會感到適應不良、說話困難、想吐，以及病人期待來考量。

一些研究指出，製作植體覆蓋式活動義齒的病人，不只病人對活動假牙滿意度有明顯提升，其齒槽骨吸收、萎縮也相對較慢。所以現今針對全口無牙病人，植體覆蓋式活動義齒會比起上下顎全口傳統活動假牙能有更佳的滿意度，費用也會比全口植體支持固定式義齒低。

完成植牙手術拆線後，等待約2-3個月，可進行正式假牙印模與製作，後續將植牙換上假牙套件，並在製作完成的活動假牙內側有相對應的鈕扣裝置，正式植體覆蓋式活動假牙利用這紐扣裝置把假牙獲得穩固，不需黏著劑，讓病人更有信心進食、交談與微笑。

定期回診維護也不可少，植體覆蓋式活動義齒需要一般植牙與活動義齒兩者的照護，短期需要較常回診進行活動義齒調整。長期配戴後會需要進行植體覆蓋式活動義齒的套件更換，一般在1~2年使用後，會需要更換，但也因為每位病人使用方式與飲食習慣等因素，更換年限會有所不同。

(中時 )