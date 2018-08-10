《超偶8》唱將苦盡甘來！馮玟璇星夢再起

馮玟璇苦熬多年將推出新作。（藏雲娛樂提供）

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馮玟璇苦熬多年將推出新作。（藏雲娛樂提供）

剛從真理大學日文系畢業、23歲的馮玟璇，從三立《超偶8》脫穎而出道，當年主持人曾國城及郭靜都非常看好她的演藝前景，多次以黑馬之稱讚賞她，但沒想到因為高中升學的壓力和時間壓縮導致在總決賽前失去了晉級的機會，更隨著台灣選秀節目陸續收播，走到選秀末代的她星夢也隨著一天一天的隕落。

馮玟璇經過2年努力，終於在「I-WANT星勢力」的歌唱甄選上被經紀公司藏雲娛樂簽約培訓，還因此演唱了上百場的商演和校園、組團唱紅世大運主題曲，成為目前《超偶8》唯一在線上代表歌手，不過，她坦言團體跟自己一個人表演還是很不同，在團體中要掌握好自己能夠展現的橋段和能唱的幾句歌詞，複雜的六人走位讓他每次排練後還要練習上百次，雖目前公司規劃還是讓她跟著團體到處演出，但馮玟璇說：「已經很感謝上天，讓她擁有繼續唱歌及訓練自己的機會。」

看似苦盡甘來的她，還有一個頭銜就是小資女孩，因家人長期不在身旁，自幼就養成獨立個性，在台北半工半讀，生活圈幾乎離不開淡水，打工的地方也選擇離家裡最近的咖啡廳，就是為了省下每個月上萬元的交通、房租等開銷，今年下半年開始，經紀公司將全力為畢業後的她打造演藝計畫，除了將有團體的音樂作品發表，也將開始著手籌備她個人單曲。

(中時 )

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