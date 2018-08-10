蔡英文授旗亞運 盼選手拿出實力

2018年08月10日 17:00 中時 劉宥廷

蔡英文總統頒發30萬元加菜金，由羽球球后戴資穎代表受領。(劉宥廷攝)

2018年雅加達亞洲運動會中華代表團即將出征，蔡英文總統10日南下高雄國家運動訓練中心主持授旗儀式，並致贈30萬台幣加菜金；蔡致詞表示，國手的需求就是總統的要求，會給予最好的後勤支援，也提到郭婞淳、楊俊瀚、戴資穎在世大運的精彩表現，期盼亞運選手能夠拿出苦練的實力，讓世界看到台灣。

今年亞運將於8月18日至9月2日在印尼雅加達、巨港兩地舉行，中華代表團派出588名選手參加36種正式競賽及2項示範項目，另加上教練、團本部人員共達815人，是台灣參加亞運史上最大團。

蔡英文將國旗、奧會旗交給中華奧會主席林鴻道，並頒發30萬元加菜金，由羽球球后戴資穎代表受領，蔡英文表示，小戴在場上的自信與專注可以感染整個國家，但看她的比賽真的不能轉台，因為小戴實在太強了，轉台再回來比賽就結束了。

蔡指出，國手的需求就是總統的要求；本屆亞運避免選手舟車勞頓，採取包機、安排公寓作為選手村之外的居住點，815人的代表團中也包括運動科學、醫療團隊、營養師，建構完整的後勤支援系統。

蔡英文隨後也前往國訓中心餐廳與選手共進午餐，關心供膳狀況，還有備戰亞運時的膳食狀況，也提醒體育署及國訓中心以照顧選手、教練為主要工作。本屆亞運開幕典禮進場的掌旗官，將由舉重女將郭婞淳擔任。

(中時 )