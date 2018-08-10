華航資深副總率6人和機師工會協商

2018年08月10日 15:18 中時 蔡依珍

取得罷工權的機師工會10日和華航、長榮首次協商，率先登場的華航派出航務部門資深副總高星潢等6人，工會則有理事長李信燕等8人。（蔡依珍攝）

取得罷工權的機師工會10日和華航、長榮首次協商，率先登場的華航派出航務部門資深副總高星潢等6人，工會則有理事長李信燕等8人。（蔡依珍攝）

中華航空企業工會祕書長朱梅雪也到場聲援，幫機師送水。（蔡依珍攝）

取得合法罷工權的華航和長榮機師，10日與兩家航空公司展開首次協商，率先登場的華航派出航務部門資深副總高星潢等6人，工會則有理事長李信燕等8人，發言人陳祥麟會前強調不預設立場，希望了解資方釋放的善意到哪裡，勞動局也強調會在會議前確認雙方聚焦的議題。

桃園市機師職業工會罷工投票6日結束，7日開票以97.9％的支持率，華航和長榮機師同時取得合法罷工權，在桃園市勞動局協調下，今兩家航空公司分別與工會展開首次協商，中華航空企業工會祕書長朱梅雪也到場聲援，幫機師送水。

華航派出6位代表，包括：航務部門資深副總高星潢、副總賴銘輝、協理童興華，人資部門副總陳康瑞、協理葉紹鼎、經理吉鎮麗。桃園市機師職業工會則由8人主談：常務理事陳祥麟、監事召集人白清文、理事陳蓓蓓、陳建財、張志騰，以及機場聯合會理事長楊少庸、群眾協會秘書長王耀梓。

陳祥麟會前表示，今日是雙方坐下來初步協商，沒有太多想法或沒有預設立場，希望資方拿出誠意，真的願意誠懇面對工會問題，而不是一再傷害工會和機師，直言不知道資方釋放的善意到哪裡，願意先聚焦一兩個議題先磋商，他也坦言若真的沒談攏或是資方持續打壓、傷害公會，仍不排除中秋連假罷工。

陳祥麟也說，磋商有點臨時，許多幹部在海外來不及返台，但相信初步磋商還不需要太多人，至於華航向桃園地院提的假處分問題，他強調尊重司法，但也希望華航不要再製造任何不愉快。

勞動局則由勞動局長王安邦親自主持，主祕陳先琪、勞資關係科長馮飛燿陪同，王安邦感謝雙方展現高度理性跟自制，因工會對兩家公司提的訴求比較多，將採分階段分次進行，會於兩個會議前和雙方確認，據悉華航會聚焦在勞動條件變需經工會協商、獎懲機制工會參與等；等等接續在17點至20點登場的長榮，則會討論部分航班機師人力調配、機師合約調整等。

(中時 )