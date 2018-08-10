中東「沙漠玫瑰」 敘國第一夫人艾斯瑪罹患乳癌

2018年08月10日 15:12 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，陷入長年內戰的敘利亞，現任強人總統小阿薩德（Bashar al-Assad）與妻子艾斯瑪（Asma al-Assad）是眾所皆知的「模範夫妻」，但對於小阿薩德而言，這名陪伴他一路走過喪父、匆忙接班、國際制裁和內戰威脅的妻子，卻在7年內戰結局尚未明朗之際病倒，確診出罹患乳癌（breast cancer）。敘利亞總統府也在釋出新照片，對外展現出阿薩德夫妻的好感情，並對第一夫人的病情做出說明。

總統府聲明稿表示，「在診斷出乳癌早發階段後，還好發現的早，第一夫人艾斯瑪女士帶著強烈地勇氣、信心和信仰，已經展開初步對惡性腫瘤的治療。而府方與政府人員都將全力替她祈福，希望第一夫人能盡早恢復健康。」事實上，在阿拉伯世界中、如此公布領導人或家屬的病情，屬於非常罕見之事；當年艾斯瑪的公公、前總統老阿薩德（Hafez al-Assad）長年以「國家安全」為由，嚴守他的病情至離世前一個月才曝光。

"..أنا من هذا الشعب الذي علّم العالم الصمود والقوّة ومجابهة الصعاب.. وعزيمتي نابعة من عزيمتكم وثباتكم كلّ السنوات السابقة.."



السيدة #أسماء_الأسد pic.twitter.com/4zLBNzADRm — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 2018年8月8日

現年42歲的艾斯瑪，出生於英國倫敦，父母都是出身於霍姆斯（Homs）的敘利亞裔遜尼派穆斯林，父親是倫敦知名的心臟病專家、母親則是一名退休外交官。家境優渥的她，從小在倫敦阿克頓地區（Acton）長大，在當地的一所英國國教會學校上學，申請進入名校倫敦大學國王學院（King's College London）就讀，取得電腦科學與法語文學雙學士學位。

對外總是展現親民形象的敘利亞第一夫人艾斯瑪（圖右），傳出罹患乳癌。（圖/敘利亞總統府推特）

出訪法國，前往愛舍麗宮的敘利亞總統阿薩德（圖左）與艾斯瑪（圖右）夫婦。（圖/美聯社）

在英國唸書期間，一次聚會上結識了年輕的小阿薩德，這名身高190公分、文質彬彬的年輕人，雖然是當時敘利亞總統哈菲茲·阿薩德次子，但對政治不感興趣的他，只想穩穩地當一名醫生。當時的她曾任職於德銀（Deutsche Bank）與JP摩根等投資銀行，2000年前往敘利亞旅行的她，才在家人朋友的介紹下，真正和小阿薩德走在一起。

而因為兄長巴西爾（Bassel al-Assad）車禍身亡，被父親緊急召回國內準備接班的小阿薩德，在父親於2000年去世後，成為敘利亞新任的統治者。艾斯瑪也在這年從英國搬回故鄉，正式成為阿薩德的妻子，也開啟了18年「意外」的第一夫人生涯，兩人育有三名子女，分別是Hafez，Zein和Karim。

陷入內戰的敘利亞，讓小阿薩德與艾斯瑪兩人、經常成為歐美媒體攻擊目標。內戰開打一年（2011）後，曾被報導說，她帶三個孩子出國躲避內戰，現居住倫敦；也常被指責生活奢華浪費，從不體恤國內動盪局勢和人民的痛苦。對於諸多指責，艾斯瑪也經常接受專訪，或透過社群媒體反擊，表現出她堅毅與親民的形象，試圖為阿薩德家族拉抬更多支持。而她其實很少對內戰發言，多數的公開形象，主要專注於照顧敘國內部的健康、生活和族群和諧上。

被支持者譽為「沙漠玫瑰」、與鄰國約旦拉尼婭王后（Queen Rania）並列中東最有權勢的女性領袖，艾斯瑪，未來病情發展狀況、玫瑰能否浴火重生，也將成為各國關切的焦點之一。

(中時電子報)