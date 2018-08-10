搭乘紐西蘭航空直飛奧克蘭 免費接駁國內航點

2018年08月10日 16:24 工商 張佩芬

台北 ─ 紐西蘭航空即將於11月1日起正式開通台北—奧克蘭不停點直飛航線，即日起推出所有艙等的超心動優惠價格，其中購買豪華經濟艙或豪華商務艙的旅客，在享受奢華國際航班體驗的同時，還可同價延伸至紐西蘭境內其他目的地，擁有皇后鎮、基督城、威靈頓等多達18個[1]選擇，讓旅客可以最親民的價格與最舒適便捷的方式暢玩紐西蘭！

憑藉著創新理念及優質服務等優異表現，紐西蘭航空除了在航空業權威AirlineRatings.com中連續5年蟬聯世界最佳航空公司殊榮[2]，更在有「航空界奧斯卡」美譽的Skytrax 中，榮獲2018年「全球最佳豪華經濟艙」及「最佳豪華經濟艙座椅」兩大殊榮。

獲獎無數的紐西蘭航空豪華經濟艙採用黑色豪華真皮座椅，透過腳部支撐設計及座椅傾斜度的提升，讓旅客充分伸展及放鬆；機上菜單和酒單由顧問主廚及葡萄酒顧問精心設計，讓旅客提前品嚐道地的紐西蘭風味，豪華經濟艙的部分餐點更能享有與豪華商務艙同等選擇，享有輕奢華飛行體驗。

此外，為提供旅客最輕鬆便利的登機體驗，豪華經濟艙旅客不但有專屬貴賓報到、優先登機等尊榮服務，還能享有2件託運行李及2件手提行李的限額[3]，更可在抵達目的地後優先提領行李。

即日起，搶先預訂紐西蘭航空11月1日開通的台北—奧克蘭不停點直飛往返機票！除了所有艙等的促銷價格外，豪華經濟艙與豪華商務艙的旅客更有額外福利，享有同價延伸至紐西蘭境內其他目的地的超好康，「免費升級」紐西蘭的精彩旅程！台北—奧克蘭直飛航線每週提供多達五個往返航班，飛行時間約為11小時。

(工商 )