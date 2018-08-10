屏東5浪孩慘死公園 愛狗人士懸賞10萬緝凶

2018年08月10日 17:45 中時 林和生

屏東5隻浪孩在運動公園死於非命，10日全台愛狗人士齊聚屏縣府聲援，避免憾事再次發生。（林和生攝）

上周於屏東運動公園內有5隻流浪犬被鈍器重擊、死狀慘烈，讓全台愛犬人士同仇敵慨，10日下午約50人齊聚屏東縣政府要求公單位展現決心，在緝凶同時也在現地加裝監視器，避免憾事再次發生，同時懸賞10萬元獎金，希望目睹民眾能提供線索，早日緝拿凶手到案。

長期餵養流浪犬的「愛爸」王清誥指出，運動公園周圍有超過180隻浪孩，他從10餘年前開始餵養，每月花費約8萬元，累積付出700多萬，這裡的狗都像自己小孩一樣，上周陸續發現5隻成犬慘死，幾乎都是頭部遭重擊，被發現時血已流乾，「都怪我來得太晚」。

但他強調，訪談附近民眾有說，凌晨聽到有人追狗的聲音，接著就是幾聲慘叫，過去曾發生吸毒者虐狗行為，居民害怕出面勸阻會有人身安全疑慮，只能任由對方施虐。

出面聲援浪孩的動保團體理事長胡珍妮說，偌大公園沒有1支監視器，更沒有路燈，一到傍晚看去黑漆漆一片，讓不少吸毒、販毒者齊聚，成了犯罪天堂；她要求公單位盡速加裝監視器與路燈，用行動展現遏阻犯罪的決心，同時懸賞10萬元，盼有知情人士出面檢舉惡行。

屏縣府農業處副處長鄭永裕強調，已委由警方蒐證、介入偵辦，並協調教育處著手裝設監視器，而此舉明顯違反動保法25-1條，可處1年以上、5年以下有期徒刑，縣府在緝凶同時，也會加強動保知識宣導。

(中時 )