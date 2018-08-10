和中俄拚了！ 川普要改革政策大賣武器

2018年08月10日 15:10 中時電子報 楊幼蘭

川普政府為了增加對盟國的武器出口，正在修訂政策，並簡化官僚流程。雖然川普4月19日簽署了「傳統軍備轉移政策」（Conventional Arms Transfer Policy）備忘錄，但這只是第一步，未來會有更多政策出現轉變。

據《國家利益》（The National Interest）網9日報導，美國國務院政軍事務代理助理國務卿凱妲諾（Tina Kaidanow）說，「新政策反映出總統國安戰略的優先要務」。她指出，那就是要改革法規，促進美國軍備出口，強化夥伴和盟國的能力，並促進美國經濟安全與創新。

在新政策下，美國希望把出口官僚制度變得更積極主動，並在過程中減少繁瑣的手續。而分析指出，美國會改變這些政策，是要與中俄較勁。

美國國務院區域安全與軍備轉移副主任柯蕾西（Laura Cressey）說，為了維持在全球關鍵區域的影響力，華府想要藉由提供夥伴外國產品可行的選項，來改善與對手競爭的能力。

她並指出，華府將與夥伴及盟國合作，確認他們關鍵的戰力需求，接著設法加速轉移，以支持這些重大的外交政策和國安目標。

然而，分析指出，製訂政策綱領容易，但要加以執行卻遠比這更富挑戰性。

而凱妲諾說，發佈新政策只是一系列改革，以厚植美國國防工業基礎的第一步。她指出，川普透過備忘錄，指示美國國務卿和國防，商務與能源部長協調，在60天內提出執行計畫書。

目前美國正在研擬改革諸如國際武器交易條例（International Traffic in Arms Regulations， ITAR）等出口障礙，而數十年來，相關條例對美國國防工業來說，一直都是個令人傷腦筋的問題。

柯蕾西說，他們正在設法簡化ITAR，並繼續修訂國務院軍火清單（Munitions List），還有商品管制清單（Commerce Control List，CCL）。此外，美國國務院和國防部也將設法加速有關武器出口的流程。

川普的國防產業基礎特助葛雷（Alex Gray）指出，美國航太與國防產業每年對國家經濟的貢獻近1兆美元（近31兆台幣），提供了約250萬份工作。而未來10年內，單是無人機系統（unmanned aerial systems，UAS）的出口市場估計一年就價值超過500億美元（1.5兆台幣），而那些都是美國所要力爭的。

分析指出，如果美國不改變，愈來愈可能面臨把市場拱手讓給中國的危險。中國正積極研發並生產各式武器。而在華府的嚴格出口限制下，就以無人機為例，已面臨中國競爭的威脅。

(中時電子報)