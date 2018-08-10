「用鬼發電」？台大醫預言：2025台灣一定缺電

2018年08月10日 15:17 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

內政部研擬修法，未來將在既有公墓內發展太陽光電發電事業，挨轟「用鬼發電」。圖為新北三芝第二公墓。（本報系資料照，譚宇哲攝）

為配合蔡政府非核家園目標，內政部研擬修法，讓公墓土地「更有效利用」，未來將在既有公墓內發展太陽光電發電事業，遭網友砲轟，用愛發電已經不夠，現在要「用鬼發電」？前台大醫院副院長王明鉅更在臉書發文，「如果問我2025台灣會不會缺電限電？我認為機會非常大」，他甚至預言，2025年台灣一定會缺電、限電、停電！

對於行政院發言人谷辣斯信誓旦旦說台灣不會缺電，王明鉅在臉書PO文指出，其實現在如果沒有核能發電的382萬瓩，沒有唯一燒重油的協和電廠130萬瓩的發電，台灣早就缺電了。要到2024與2025年，新建深澳燃煤電廠1號機、協和電廠與台中與大潭、興達一共680萬瓩的火力發電機組加入之後，台灣的電力才有真正大規模的增加。

王明鉅說，在此之前，由於核二、核三共387萬瓩機組的除役，有近5年的時間，台灣的電力全得靠北部的林口與南部的大林燃煤發電廠拚命發電，才能維持電力勉強供應無缺。在沒有其他民營公司新建電廠或新增機組的狀況下，如果2025年8月1日，也同樣出現一個星期之前創下歷史用電新高記錄3735.1萬瓩的狀況，到時超過4000萬瓩的電力，完全無法倚賴離岸風電與太陽光電填平，這一天就會缺電限電。

更可怕的是，如果2025年一定要完成的深澳燃煤電廠1號機來不及完成，協和新天然氣儲存槽與新電廠也來不及完成，台灣立刻就會大停電。

對於內政部研擬修法，挨批是「用鬼發電」，網友嘲諷，「公墓的陽光都遮掉拿去發電，底下的人會不會變成蔭屍啊？」、「連死人都不放過」、「蔡爸爸的墳先帶頭示範！」；還有人質疑「2025年那時蔡英文、賴清德還在台灣嗎？」、「錯誤不在要廢核或延核…而是用幹話嘴砲把責任往人民身上推」。

(中時電子報)