花蓮》墾丁獨立礁海扇、豆丁海馬疑遭竊 曾畫豆丁海馬的馬筱媛呼 籲國人重視生態保育

2018年08月10日 15:56 中時 范振和

花蓮市維納斯藝廊店長馬筱媛善用電腦螢幕放大影像後，再據以畫畫。（范振和攝）

台中市楓樹腳文化協會理事長江鳳英收藏花蓮藝術工作者馬筱媛的《豆丁海馬》水彩畫。（范振和攝）

屏東墾丁獨立礁海扇、豆丁海馬，被喻為墾丁珊瑚礁海域的大明星，最近不見蹤影，曾畫豆丁海馬的花蓮藝術工作者馬筱媛相當難過，呼籲請大家重視生態保育，而她也會持續畫出台灣原生種的動植物，讓更多朋友分享。

台中市楓樹腳文化協會理事長江鳳英向來關心環境及生態保育，曾收藏花蓮藝術工作者馬筱媛耗費1年半完成的《豆丁海馬》水彩作品，她常以實際行動鼓吹藝文結合生態保育的理念，不斷呼籲大家重視環境生態保護、支持藝文。

馬筱媛10日得知豆丁海馬疑遭竊後，難過地說，如果大家真心喜愛這些動植物，就請讓牠（它）們留在原生地成長繁衍，她也會持續以畫筆、相機、文字等方式，永久留下牠（它）們最鮮活的模樣，與更多朋友分享大自然神奇寶貝的美好！

馬筱媛於台灣藝術大學美術系畢業後，8年來一直在花蓮市維納斯藝廊工作，最喜歡觀察周遭生物，拍下各種姿態，再放在電腦螢幕上，慢慢琢磨，完成一幅自認為還不錯的畫作，往往需花費3個月以上。

不管河豚、雨蛙、岩鷯、蓋斑鬥魚或合歡松蘭，動靜間都在她的筆下，鮮活萬分。她表示，喜歡豆丁海馬的原因是，牠會隨著寄宿海扇珊瑚環境擬態，為求生存，永遠融入周遭環境。

(中時 )