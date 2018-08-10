賴清德重申公務員是上帝的選民 人生應追求幸福而非物質

2018年08月10日 15:31 中時電子報 邱文秀 、中時 季志翔 、中時

行政院長賴清德今（10）日出席「行政院親子日活動」，他致詞時再度表示，「公務人員是上帝的選民」，人生應該要追求幸福而非物質。被PTT八卦版網友噓「功德太子真的是幹話王耶~一句幹話惹惱超過一半的選民，真是不下姚文智的天才」。

行政院長賴清德今（10）日出席「行政院親子日活動」，現場親切的抱起小朋友與員工互動。他在致詞時，再度提出「公務人員是上帝的選民」這句話，並說他認為人生應該要追求幸福而非物質。

去年十月賴清德參加「106年行政院模範公務員」頒獎典禮時，也向公務員喊話過，人生要追求幸福不是追求物質，「公務人員是上帝的選民，因為他離幸福最接近」，因在政府各項制度保障下可以相當穩定工作。

PTT八卦版網友問「公務員是上帝的選民?那非公務員的人是？棄民嗎？....功德太子真的是幹話王耶!.....一句幹話惹惱超過一半的選民，真是不下姚文智的天才，台南鄉親當年是怎麼會投給他的？」

鄉民也紛紛留言「你們民進黨的南部小確幸 又來惹」、「薪水捐出來啊」、「又開示啦 不追求物質 吸空氣就好了」、「終極幹話王就是你了.賴缺德XDDDDDDD」、「人不要追求物質好嗎.幸福滿滿XDDDDD」、「幸福南部人 22k就很幸福」、「你捐薪8成我就挺你」、「偉哉 清德無上師」、「叫公務員不要老想著薪水」、「來，先把自己的薪水砍一半，再來談幸福」、「太子:砍上帝選民的退休金 是應該的」。

(中時電子報)