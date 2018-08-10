台北市》姚文智喊選輸就退出政壇 蔡正元酸：想學師父謝長廷

2018年08月10日 15:33 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

台北市議員高嘉瑜昨天建議民進黨台北市長參選人姚文智，先辭立委以示決心。姚文智今天問應，自己根本是背水一戰，大家也不用懷疑揣測他有任何眷戀，只要選輸他就退出政壇。國民黨前立委蔡正元指出，姚文智這個宣示，剛好呼應高嘉瑜的主張，姚文智立刻辭掉立委才能表達決心，否則只是空頭支票。

由於姚文智民調始終無起色，綠營日前傳出將「開鍘」挺柯派黨員，被點名者之一高嘉瑜昨天反嗆姚文智，若想救選情，應辭去立委職務。姚文智今天接受廣播訪問時表示，辭不辭立委這件事情社會有很多討論，「不過我根本是背水一戰，大家也不用懷疑揣測我有任何眷戀，我只要選輸就退出政壇。」

蔡正元稍後在臉書貼文指出，姚文智實在笨！看起來一副破釜沉舟的姿態，表示非選上不可，也一定選得上。「反正姚文智不是退出政壇 就是選上市長 何必在意只剩一點任期的立委」，他認為，姚文智不立刻辭立委，就表示想學他的師父謝長廷，學什麼？姚文智心裏有數！

謝長廷2008年與蘇貞昌搭檔參選總統、副總統時，喊出「大選失敗我就退出政壇」，敗選後，他一度離開政治圈，但之後又參與民進黨中執常委選舉選舉。姚文智研究所畢業後就到謝長廷身邊擔任助理，兩人情誼宛若師生。先前姚文智稱，選到第三名就退出政壇，謝長廷特別在臉書發文，希望外界不要拿他們兩人做比較，別讓姚文智被他那年未信守宣示影響。

(中時電子報)