4柴犬狂叫整夜 鄰居抓狂檢舉

柴犬被關在籠子內，頭頂僅有簡單的紙板遮陽。（李怡萱翻攝）

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中時
李怡萱
柴犬入夜後狂叫，附近住家被吵到無法入睡。（李怡萱翻攝）

基隆市東勢街一戶民眾飼養4條柴犬，只要入夜就會狂叫，附近居民不堪其擾向基隆市動物保護防疫所檢舉。動保所今派員查訪，發現犬隻不僅沒有結紮，也沒有足以防止日曬雨淋的遮蔽物。飼主則表示，狗原本是養在花蓮，因家住基隆的父親生病，才會帶毛小孩一同北上照料，下週一就會送回去。

投訴民眾表示，鄰居3個月前將柴犬帶回基隆飼養，但每晚只要入夜，狗就會開始狂吠，從晚上11點不斷叫到凌晨2、3點，「而且只要1隻叫，其他隻也跟著叫！」，根本無法睡覺。但向飼主反映後，對方卻毫無作為，甚至反嗆「要不然你搬走！」，實在忍無可忍才會檢舉。

此外，動保人員訪查時發現柴犬皆被關在室外籠子裡，只有簡單的紙板遮蔭，高溫盛暑下毛小孩不斷喘氣，碗裡的水也早被喝光，飼主只要一餵水，毛小孩就一湧而上，顯然非常口渴。

遭投訴的飼主說，4條柴犬分別為2公2母，原本是養在花蓮壽豐的牧場，是因為要照顧生病的父親，擔心兩地奔波不方便，才會帶著毛小孩北上照料。但他否認家中柴犬整晚狂叫，認為可能是山下流浪狗或其他鄰居養的土狗。

動保所長陳瑞斌指出，該飼主將犬隻養在露天場地，且公、母狗都沒有絕育，若無分開飼養會有違法嫌疑，目前已向飼主說明相關法律規定，並要求應於下週一以前完成犬隻絕育，否則可依動物保護法開罰5萬元。

(中時 )

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