音響敏感銳利 國台交征服洛杉磯音樂地標迪士尼音樂廳

旅美女高音陳麗嬋(右)歌唱技巧依舊，與夫婿也是聲樂家麥約翰合唱《嘸通嫌台灣》，歌聲令人動容。(國台交提供)

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掌聲、安可聲混雜著眼角無心滲出的眼淚，國立台灣交響樂團洛杉磯時間9日晚上在美國西岸音樂地標洛杉磯迪士尼音樂廳舉行音樂會，無論是德弗札克《新世界交響曲》中的細膩慢板，或是國家文藝獎得主蕭泰然龐大動人的《鋼琴協奏曲》，在指揮陳美安的帶領之下，緊扣滿座觀眾的心。

這場名為「樂見台灣」蕭泰然紀念音樂會由「三陳」指揮陳美安、女高音陳麗嬋與鋼琴家陳毓襄與國台交合作演出，演出曲目包括《出頭天進行曲》、《來自福爾摩沙的天使》、《上美的花》以及《嘸通嫌台灣》等多首蕭泰然代表作，其中光是《鋼琴協奏曲》長度就超過40分鐘，擔任鋼琴獨奏部分的陳毓襄結構鋪陳層次分明，全本背譜，部分樂段宛如電影配樂般澎湃，也聽見蕭泰然身處動盪卻仍堅定前行的樂思。

指揮陳美安表示，這次能夠在迪士尼音樂廳演出，中間聯繫的過程非常辛苦，「但台灣人是非常團結，也非常堅持的，國台交與美國主辦單位美國蕭泰然基金會願意把人才帶到國際舞台上來演出，光是能來到這個音樂廳演出，就已經是台灣音樂史上一個重要的紀錄。」

迪士尼音樂廳落成於2003年，由普利茲克建築獎得主法蘭克‧蓋瑞設計，主廳可容納2265席，也是洛杉磯愛樂與洛杉磯合唱團的團本部。由於廳內音響敏銳犀利，台下就算是翻節目單的聲音台上也聽得一清二楚，國台交的演奏速度也必須彈性調整，因為是專業樂團，在陳美安的提點之下，半小時內就適應音樂廳殘響，得以發揮功力。

旅美女高音陳麗嬋曾經演唱蕭泰然歌曲及詩篇多次，雖然已經過了女高音聲音最為巔峰的時刻，但陳麗嬋歌唱技巧依舊，除了多首獨唱之外，與夫婿也是聲樂家麥約翰合唱的《嘸通嫌台灣》，歌聲中所展現的情感深刻，令人動容。

國台交團長劉玄詠表示，這次演奏幾乎都是作曲前輩蕭泰然的作品，「蕭老師是台灣的作曲國寶，他又在洛杉磯居住多年，能夠用交響樂團與超過兩百人合唱團一起詮釋他的作品給洛杉磯的僑胞與外國愛樂人士聆聽，是國台交的責任。」雖然音樂會票券網路一個月前才開賣，但很快就銷售一空，現場兩千座位座無虛席，九成以上都是台灣僑胞。早上劉玄詠也親自到了蕭泰然長眠的玫瑰崗紀念墓園獻花致敬，劉玄詠說，謝謝蕭泰然的音樂，讓樂團得以有機會詮釋屬於台灣的聲音。

(中時 )

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