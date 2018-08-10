疑中信金介入亞太學院 高教工會籲教部速接管

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旺報

高教工會今(10)日召開記者會，指控亞太創意技術學院個別董事與中信金集團有關，遭疑財團介入，呼籲教育部盡速接管學校，以維護師生權益，教育部則回應，沒有法源可接管學校，但學生為保障自己的受教權，可自行決定是否轉校系。

亞太創意技術學院爭議不斷，日前傳出該校已被通過停辦，但教育部迄今尚未收到停辦計畫，而在怡盛集團董事長黃平璋宣布退出該校後，卻遭疑該校部分董事與中信金有關，高教工會主任林柏儀認為，退場學校恐怕會成為財團發退場財的目標，呼籲教育部應盡速接管。

教育部技職司專委柯今尉表示，亞太目前剩下約69名學生，該校在107學年度恐怕無法提供必要的行政資源，學生若考量欲維護自己的受教權，可考慮轉校系，學校恐將能僅能提供教室而已，無法提供如社團、學生餐廳等等求學必要資源。

至於亞太的停辦計畫是否已提交給教育部，柯今尉說，目前學校的董事人數剩3人，但如果是如停辦等重大決議要有總數的3分之2同意，表示至少要有6人才能重大決議，教育部也依私校法向法院聲請選任董事，希望讓董事會補齊董事。

柯今尉也提到，日前輔導轉學有191名同意轉學，學生剩69位尚未轉學，只要還有學生留在亞太，教育部便不會核准其停辦。

而在該校教師薪水部分，柯今尉則說，目前亞太確實沒有資金可發薪水，教職員薪水恐怕只能積欠，教部可用違反教師待遇條例裁罰，但學校恐怕依舊發不出來薪水，目前學校僅剩11位教師待安置，預估2位老師可以校內安置、其他9名教師僅能校外安置。

(旺報 )

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