彰化縣12場大型反賄選宣導 6000人次聽講

2018年08月10日 16:07 中時 謝瓊雲

除了提醒民眾建立反賄選觀念、勿誤觸法網，反賄選宣講更鼓勵民眾踴躍檢舉賺獎金。(謝瓊雲攝)

彰化縣地檢署檢察官莊佳瑋鼓勵民眾踴躍檢舉賄選拿獎金，強調絕對保密。(謝瓊雲攝)

員林警分局偵查隊長詹廷育，說明往年查察賄選的實際案例，提醒民眾勿在人情壓力下收受候選人禮品禮金以免遭人檢舉誤觸法網。(謝瓊雲攝)

彰化縣政府9日結合彰化地檢署在彰化農田水利會禮堂舉辦五合一選舉反賄選宣講活動，邀請檢察官莊佳瑋、員林分局偵查隊長詹廷育與民眾座談開講；檢察長黃玉垣指出，盼能將反賄選觀念深入基層，避免不慎觸法，並激發拒絕賄選之決心，勇於檢舉、端正選風。

座談會場約有水利會代表如站長、小組長等350人參加，副縣長陳善報、縣警局長林順家、員林分局長張益楨、偵查隊長詹廷育、檢察官莊佳瑋、縣調查站副主任范厚珍、水資處副處長吳文昇等都到場。

彰化地檢署主任檢察官葉建成擔任查察賄選小組執行祕書，他指出檢方已完成查賄分區任務編組，全力查察賄選及暴力；目前接獲疑似賄選及暴力的情資眾多，其中，分選他案已有46件、選偵案1件。

陳善報表示，為淨化選舉風氣、杜絕賄選情事發生，縣府透過民政處、農業處和水利資源處，邀集村里鄰長、鄉鎮市民代表、農漁會和水利會代表，自6月19日起在全縣26鄉鎮市一連規劃12場反賄選宣講，總計有6000人次參加，將反賄選觀念深植各組織幹部心中。

林順家表示，警方已經全體總動員投入查察賄選及選舉暴力工作，希望民眾拒絕賄選及暴力，選賢與能，讓彰化有一個乾淨的選舉環境。

(中時 )