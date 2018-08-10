情人節送這個 萌寵可愛又甜蜜

2018年08月10日 16:07 中時 馮惠宜

來自日本熊本美里町上田農園生產的心型哈密

就是這款Hello Kitty哈密瓜，是日本北海道富良野一農園與三麗鷗合作限量推出，近來city'super獨家引進。（馮惠宜攝）

搶食七夕情人節商機，近年在日本相當火紅的凱蒂貓哈密瓜也在台灣上市了！citysuper十日起將在全台分店限量上市，來自北海道富良野的紅肉哈密瓜甜度爆表，瓜表面有Hello Kitty紋路也萌到讓人捨不得切開，也為高價禮贈品市場掀起漣漪。

台灣今年水果豐收，季節水果又大又甜，消費市場仍有一群死忠消費者對日本進口水果無法抗拒，繼新光三越百貨超市在去年引進日本熊本美里町一顆要價5千元的心型哈密瓜後，今年citysuper引進北海道富良野凱蒂貓哈密瓜，即將在近日上架，這一顆要價2398元，第一批只有10顆，未來將視市場反應追加預訂。

進口商表示，在高價水果市場有一群消費者對於日本進口精品水果來者不拒，其中每年12 月上市的心型哈密瓜一顆要價5千元，每次也都可銷到20到30顆；此次應citysuper需求再從北海道富良野引進凱蒂貓哈密瓜，其肉甜細甜多汁，本來就是頂級水果，近年與三麗鷗合作取得授權，在收成前一個月先在瓜表面刻劃出凱蒂貓紋路，待其成長後型成自然的紋路。

(中時 )