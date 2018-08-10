後龍好望角音樂會　看夕陽聽和聲

2018年08月10日 16:07 中時 陳慶居

常獲部落客推薦的山城必遊景點，後龍半天寮好望角風景區，在後龍鎮公所3年多來的環境改善和行銷下，已經成功躍升為全台觀海、賞夕陽的知名景點，為讓更多人看見後龍之美，18日下午在好望角瞭望平台舉辦「夢想海岸．夕陽最美和聲」音樂會，可看夕陽聽好聲。

此外，自18至31日期間，鎮公所更別出心裁在好望角的歷史建築過港舊隧道1號隧道，打造「夢想海岸．隧道奇蹟展」，運用色彩豐富的氣球為過港舊隧道增添光彩，在幽靜的歷史建築中增加些活潑的氣氛，迎接遊客到後龍賞美景、聽好歌，與舊隧道合影留下難忘回憶。

今年「夢想海岸．夕陽最美和聲」音樂會，邀請國內最著名的金曲獎最佳團體「知己合唱團」及在臉書擁有10多萬粉絲的超人氣人聲樂團「VOX玩聲樂團」等實力派歌手現場演唱，伴隨著夕陽美景及優美的歌聲，絕對是人生一大享受。

同時，公所也發揮創意在歷史文化遺跡的過港舊隧道內，以隧道、火車、海洋為主題，透過氣球等媒材搭配隧道內唯美的燈光，交織出海洋與鐵道共舞的文化氛圍，在暑假期間，特別適合親子共遊，讓大朋友小朋友們在隧道內拍下有趣又可愛的照片。

後龍鎮長朱秋隆表示，公所3年來以「日出阿里山、日落好望角」為目標，營造後龍好望角觀夕照的浪漫氛圍，成功的將「好望角」景點行銷出去，接下來也將逐步串聯後龍海岸線各景點，諸如過港舊隧道、百萬年貝化石層、海角樂園及鄰近各宮廟等文化景點，積極推動後龍鎮成為全台獨有的海岸風情觀光小鎮。

此次音樂會將特別舉辦FB粉絲專頁抽獎，參加民眾只要在後龍鎮公所粉絲專頁貼文下按讚並完成指定留言、公開分享等步驟，就有機會抽中時下最熱門的任天堂switch遊戲機，機會難得歡迎民眾共襄盛舉。

(中時 )