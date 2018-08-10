美國林火未歇 慈濟志工持續勘災關懷

2018年08月10日 16:07 中時 廖德修

美國北加州慈濟志工8月2日一早前往災區進行前勘，規劃未來志工賑災行動的安全路線。（圖／慈濟基金會提供）

志工勘災遇到返家查看的民眾，民眾搬來椅子望著付之一炬的家園，僅能暫住庇護所。（圖／慈濟基金會提供）

8月2日起美國慈濟志工在沙斯塔縣中學的體育館設立服務中心，進行發放與關懷。（圖／慈濟基金會提供）

儘管家園沒有了，但真切的握手、問候，是人與人之間互動的真情關懷。（圖／慈濟基金會提供）

美國林火造成消防員罹難，但大面積火勢仍無法全面控制，居民在封鎖道路外圍貼滿感恩第一線救災人員的標語。（圖／慈濟基金會提供）

美國陸續傳出林火災情，各州慈濟志工前往災區勘災，針對受災民眾進行關懷與發放等。志工在當地看到居民面對家園燒成灰燼的無奈，更看到人與人之間互動的關懷。美國北加州慈濟志工自8月1日起前往卡爾森林火災地區勘災，預計將在8月11、12日及18、19日兩周的假日，進行勘災發放，並規劃後續中長期援助。

在南加州聖地牙哥縣（SanDiego County），7月初發生「西部大火」（West Fire），當地慈濟志工7月下旬前往勘災。當地受災戶房屋與家具被燒成灰燼，家中證件也燒毀。美國慈濟志工7月底先展開發放與慰問，並造冊持續關懷住戶未來的需求。

在美國北加州沙斯塔縣（Shasta County），自7月23日起「卡爾大火」（Carr Fire）仍在延燒，至今已6萬2千多公頃的土地焚毀，超過1千5百多棟建築被燒毀，仍有2千多棟房屋受到威脅，部分地區停電，災區開放5個庇護所收容災民。

美國北加州慈濟志工於8月1日起前往距580公里的災區勘災。8月2日清晨5點，由慈濟美國北加州分會執行長謝明晉等7人進行前勘，規劃未來志工賑災行動的安全路線。

8月2日上午，美國慈濟志工在沙斯塔縣中學的體育館設立服務中心，進行發放與關懷。志工在封鎖道路外圍看到居民貼滿感恩第一線救災人員的標語，也在關懷過程感受到當地受災戶有苦卻不怨天尤人的態度。

西奧多貝特曼（Theodore Bateman）來到慈濟服務站，未坐定就說：「今天是嶄新的一天！」志工了解得知西奧多貝特曼的房屋、家具、衣物在火災中全毀。然而，西奧多貝特曼災後天天幫忙送水、送食物，因為認為忙碌就不會去想失去的東西，幫助人可以減少煩惱的時間。西奧多貝特曼表示，人安全，再重來就是了。憂愁是一天，讓自己開心也是一天。

慈濟基金會表示，美國近期陸續傳出林火、水災、火山爆發災情，各州慈濟志工前往當地進行勘災與人道關懷，並與當地政府組織與其他非營利組織進行合作，盼用「大愛共伴有情天」帶動「寸步鋪路護大地」，祈願天下無災、無難！

(中時 )