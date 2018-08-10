惡富商外遇家暴又涉強姦 博士妻受不了啦

(示意圖/達志影像)

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中時電子報

重慶一名留美女博士後研究員嫁給大她15歲的億萬富翁，沒想到婚後丈夫不斷對周遭的女性性騷擾甚至強姦，涉嫌強姦7名女性。丈夫更對自己及其家人施暴，她一怒之下狀告丈夫訴請離婚。

綜合媒體報導，今年41歲的付迪是美國哥倫比亞大學博士後研究員，原重慶某三甲醫院神經內科副主任醫師、副教授，是位具有知名度醫生。其丈夫劉崧，擁有多家企業是名億萬富商。家住重慶兩江新區的超豪華別墅，家中4輛豪車價值數千萬台幣。

付迪表示，2001年她與劉崧認識，交往一年後，兩人在隔年2月結婚，次年4月兒子出生。但付迪在2013年5月提出離婚。她在離婚起訴狀中指出，結婚後丈夫長期與他人保持婚外的性行為，「他對身邊的女人，能用錢財包養，不能的就乾脆強暴或先騷擾之以觀察試探其反應和態度。」

她說，劉崧婚前曾涉嫌強姦過三名女性，婚後涉嫌強姦過四人。

她表示，婚後一年左右她就發現丈夫與一些女人保持婚外性關係，這些女人中有教師，有他公司的員工，他給她們送LEXUS，賓士車等。另外，她說被丈夫性騷擾過的女人包含家中的保母、她的女同事、還有空調推銷員等十人。

據報導，付迪表示， 丈夫不時對她家暴：有一次丈夫把她母子兩人打出家門後，威脅要拆房子、炸房子。自從2013年7月初被丈夫打出家後，母子倆至今一直在外租房居住。

付迪稱，不僅如此，丈夫經常暴打兒子，她自己的父親和妹妹也被丈夫打傷，「我提出離婚後，他還揚言要一命賠5命。」並多次對付迪提出要「同歸於盡」，還拿斧頭、鐵鍬破壞門窗並傷人。

付迪請求法院判決她與丈夫劉崧離婚，兒子歸自己撫養，要求對方一次性支付撫養費200萬元，以後兒子的學費、醫療費等憑發票各承擔50%，同時要求對方一次性支付她現金1億元，分割丈夫公司相應財產，對丈夫婚後的兩家公司享有50%的股權。

報導說，渝北法院稱，在審理該離婚訴訟案時發現有兩件案中案，需要兩案的審理結果為依據，他們遂在2017年5月9日裁定中止審理該離婚案。

目前，那兩件案中案已經作出判決。8月1日，渝北法院決定，7日繼續開庭恢復審理該離婚案。

(中時電子報)

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