因應登革熱疫情 新北市社福機構防疫大作戰

新北市板橋區龍安里長黃春生向趕製驅蚊香包的志工宣導。（葉書宏翻攝）

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新北市板橋區龍安里長黃春生 進行家戶宣導。（葉書宏翻攝）

有鑑於近日新北市爆發登革熱疫情，新北市政府社會局連日來緊急啟動宣導防疫大作戰，透過各種即時通訊軟體，針對全市458家社福機構、200家公私立托育中心、452個社區發展協會，以及各人民團體和志工隊等，通知務必加強環境清理，積水容器謹守巡、倒、清、刷4招滅蚊必殺技，另提醒如發現有出現發燒、頭痛、出疹等症狀，應盡速就醫。

社會局長張錦麗表示，為確保各社福機構和各社區環境清潔安全，連日來將衛生局所做的各項防疫宣導DM，透過Line、FB、Email等即時通訊軟體傳送宣導，目前確認轄內各社福機構，包含托老、托育等，皆無疫情傳出。

張錦麗表示，市府會持續宣導相關資訊，要求各社福機構確實作好相關防治工作；另外也會透過關懷訪視獨老、街友等機會，宣導防疫，以避免任何可能的孳生源或感染，如有發現上述異狀，務必立即通報。

板橋區龍安里長黃春生，同時也是龍興社區幕後推手，10日中午配合社會局社區科進行宣導，不僅對志工宣導，還挨家挨戶到社區住戶，提醒和幫忙住戶傾倒澆花的水桶、容器等，以避免孳生病媒蚊。志工並趕製可以驅蚊的香包，讓民眾配戴，以免蚊蟲叮咬。

新北市長朱立倫在臉書宣示：「防疫就是作戰，輕敵往往比敵人更危險！」要求各單位務必做好防疫工作，並提醒民眾多加注意登革熱疫情。有關登革熱相關訊息可上新北市衛生局網站 http://www.health.ntpc.gov.tw 或撥打防疫專線2258-6923。

(中時 )

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