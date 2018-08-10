台南小西門潮流公仔展 6座KAWS公仔總值逾千萬

新光三越台南小西門展出6座125公分高、超限量發售的KAWS 4ft companion 巨型公仔。（新光三越台南小西門提供）

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KAWS公仔塗鴉以「XX」圖案著名，辨識度極高。（新光三越台南小西門提供）

新光三越台南小西門是台南文創潮流的創新聚集地，即日起至9月30日於B1微藝廊前舉辦「潮流公仔展」，獨家與台南成立30年的畫廊「梵藝術中心」合作，其中6座125公分高的KAWS聯名公仔總價值逾千萬元，話題十足。

這次展覽囊括潮流界熟知的KAWS系列公仔、聯名系列及玩具界潮牌BE@RBRICK庫柏力克熊等聯名款公仔，現場還販售相關周邊小物，讓粉絲可收藏。

討論度最高的6座125公分高、超限量發售的KAWS 4ft companion 巨型公仔，出自有「世界級塗鴉大師」之稱的紐約當代藝術家KAWS，本名Brian Donnelly，其塗鴉以「XX」圖案著名，創作擴及街頭藝術、平面與商品設計、各種圖畫與大型雕刻，涵蓋玩具、公仔、聯名等，以詼諧、跳脫框架的「二次創作」風格深受年輕族群喜愛。

BE@RBRICK庫柏力克熊則源於日本玩具公司MEDICOM TOY的作品，名稱由Bear+Kubrick組成，Ku是日語中的「9」，指的是熊的耳朵、頭、身體、屁股、左右手及左右腳9個組成零件，是各大藝術家或品牌熱愛聯名的公仔，支持的粉絲也相當廣泛。

(中時 )

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