VIXX小分隊VIXX LR「首度」來台 9／21台北國際會議中心開唱

VIXX LR由VIXX主唱LEO和RAPPER Ravi組成。IME tw提供

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時報周刊

韓國男團VIXX宣布將以小分隊VIXX LR「首度」來台開唱，VIXX LR從2017年11月在首爾展開海外巡迴演唱會，兩天的門票迅速售罄，印證了他們的超人氣！經過了東京，大阪，確定將在9月來到台北，於台北國際會議中心TICC舉辦《VIXX LR Concert Tour Eclipse in Taipei》，與台灣星光見面。

VIXX LR由VIXX主唱LEO和RAPPER Ravi組成，曾於2015年8月發行出道專輯《Beautiful Liar》。2017年8月，兩人攜手推出第2張專輯《Whisper》。今年1月他們在日本推出了新專輯《Complete LR》，獲得了良好反響及好評。

VIXX LR這次演唱會命名為「ECLIPSE」，指的是太陽光與月之影重合時看到的現象，意在表達擁有不同魅力的LEO與Ravi在舞台上成為小分隊將展現強烈相互效應。

VIXX LR CONCERT TOUR ECLIPSE IN TAIPEI 9月21日將在國際會議中心熱力開唱，門票售價為 4600/3600/2600/1600元台幣，9月1日中午12:00在拓元售票系統販售，相關演唱會消息可關注IME TW臉書粉絲團。

(時報周刊)

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