續寫蘇聯傳奇 俄擬砸16億升級巨型貨機An-124

2018年08月10日 16:27 中時電子報 李靖棠

據塔新社（TASS News）報導，繼上週俄羅斯政府宣佈、擬投入大筆資金與人力，挑戰前蘇聯（USSR）時期的傳奇巨型貨機安-124（Antonov An-124 Ruslan），打造一架全世界最巨大的新型貨機後；俄國伊留申航太（Ilyushin）今宣佈，將砸下35億盧布（約16.22億台幣）的經費、將旗下現役的An-124貨機升級延壽，續寫前蘇聯時期的傳奇。

伊留申航太表示，此升級計畫期望在2021年前完成，將當前的An-124巨型貨機升級為新一代的An-124-100M版本。而目前在俄羅斯境內，仍在服役的An-124運輸機，9架隸屬於俄羅斯空軍、另外10架則掛名於伏爾加-第聶伯（Volga-Dnepr Airlines）航空名下，一間專門經營定期及包機客貨運航班的俄羅斯航空公司。

前蘇聯傳奇之一、俄羅斯巨型運輸機An-124。（圖/美聯社）

由前蘇聯的安東諾夫設計局研製的遠程戰略運輸機An-124，於1986年投入服役，問世時為當時全世界最大的飛機，直到1988年被日後An-225取代，共生產了56架運輸機，主要任務為運送坦克或戰機，隸屬於俄羅斯空軍麾下。2005年重開生產線，也有少部份民用版本在商業航空使用中。

同樣需要6名飛行員駕駛，可掛載約15萬公斤重的貨物，高載重時的最大飛行距離有5,400公里，擁有4具渦輪扇葉發動機。然而，目前的安東諾夫基地並非屬於俄羅斯，而是隸屬於烏克蘭名下，而擁有關鍵技術的烏克蘭，又「剛好」與俄羅斯因為克里米亞半島之爭、現階段仍是對立的仇視狀態。

雖然與烏克蘭鬧翻，但俄羅斯最大的飛機製造工廠、位於烏里揚諾夫斯克（Ulyanovsk）的「Aviastar-SP」已決定，展開初步作業、欲重啟An-124巨型運輸機的生產線。讓這款具有傳奇色彩的超大型運輸機，能持續在天空飛行翱翔，續寫它的傳奇故事。

(中時電子報)