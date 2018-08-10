年改爭議 6縣府聲請釋憲全被駁回

新北市府28日以地方政府名義，向大法官會議提出年金改革釋憲案，圖為新北市府法制局長黃怡騰（右）及教育局長林奕華合持釋憲聲請書。（吳岳修攝）

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公教年改爭議，花蓮縣、金門縣、連江縣、新北市、南投及苗栗縣政府針對公立學校教職員退休資遣撫卹條例聲請釋憲，大法官會議認為，這不單純是地方自治事項爭議，必須由中央主管機關「層轉」，6縣府聲請不符大法官審理案件法規定，決議不受理。

繼退伍軍人退俸通知函大出包，出現寄錯地址、寫錯名現象後，在年改明（1）日就要上路之際，銓敘部統計，已收到復審書逾4萬份，預計退休公務人員寄回的復審書到7月中旬將達高峰。但銓敘部、保訓會人力都明顯不足，如何處理好年改第一波爭議，大家都「剉咧等」。

7月1日公教年改上路，花蓮縣及新北市等6縣政府認為「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」違反信賴保護原則，損及人民生存權、危害退休教職員生活，因此委由律師陸續向司法院遞狀聲請大法官會議釋憲，捍衛公教人員的權益。

大法官會議審理後，認定公教職員退撫卹條例雖明定在直轄市的主管機關為直轄市政府、在縣市的主管機關為縣市政府，但依憲法108條規定，這是由中央立法並執行或由地方執行，地方政府釋憲聲請必須先由中央主管機關轉層，決議不受理。

此外，年改實施前168名退休公教人員，針對公教年改相關條例提出4件釋憲聲請案，並請求暫時停止實施年改，上月大法官會議認為聲請的案件未經訴訟程序，不符合《大法官審理法》要件，決議不受理、駁回暫時處分的聲請。

(中時 )

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