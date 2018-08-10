台北》李錫錕拋「四方辯論」柯丁姚陣營都不埋單

無黨籍台北市長參選人李錫錕日前拋出「四方論戰」邀請，希望找藍綠白陣營參選人一起辯論市政議題，但今天中午的第一次協調會卻「3缺1」。（李錫錕競選辦公室提供）

友善列印
中時

無黨籍台北市長參選人李錫錕日前拋出「四方論戰」邀請，希望找藍綠白陣營參選人一起辯論市政議題，結果錕P雖在6日將協調會議的邀請函送至三陣營手中，但今中午的協調會議卻是「1缺3」，柯文哲、丁守中、姚文智本人未出席也未派代表參加。李錫錕對此表示遺憾，但仍將定期且持續邀請3人參加辯論，第一次辯論主題以「青年政策」為主。

李錫錕日前表示，此次選舉幾乎聚焦在「柯粉」和「柯黑」間的爭論，對於最重要的市政議題反而甚少提及，雖然丁守中、姚文智都曾表示要和柯文哲辯論，但柯冷回應，使首都市長選舉辯論遲遲無下文。

因此在6日，李錫錕陣營分別送辯論協調會邀請函到柯丁姚陣營，希望四方10日中午一起討論辯論會舉辦事宜。未料，今天中午12時登場的協調會，北市府昨天回函表示柯文哲因行程繁忙無法參加，丁守中也回應無法前來，姚文智辦公室更是到了今天下午1點半才回覆「無法到場」，距離會議開始時間都已經過了1.5小時。

李錫錕表示，對於其他參選人未能參加感到遺憾，身為參選人應該多多參加市政辯論，以滿足市民知的權利，同時對於下一代的年輕人有教育意義，讓年輕人了解真正的民主政治，還給市民健康的選舉。

李錫錕也表示，首都的選戰應為表率，將定期且持續邀請候選人來參加辯論，第一周辯論主題以青年政策為主，讓市民瞭解候選人的人格特質與政見，每次辯論會都會把各參選人的位置留下來，一次沒空、二次沒空，「但不要每次都沒空」，必須把首都選戰的格局提升，展現台灣的民主素養。

(中時 )

柯文哲朝聖李登輝 葉毓蘭轟：鬼… 淡水路上違規嚴重 民眾行路險象…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。