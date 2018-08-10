台北》李錫錕拋「四方辯論」柯丁姚陣營都不埋單

2018年08月10日 16:32 中時 張潼

無黨籍台北市長參選人李錫錕日前拋出「四方論戰」邀請，希望找藍綠白陣營參選人一起辯論市政議題，結果錕P雖在6日將協調會議的邀請函送至三陣營手中，但今中午的協調會議卻是「1缺3」，柯文哲、丁守中、姚文智本人未出席也未派代表參加。李錫錕對此表示遺憾，但仍將定期且持續邀請3人參加辯論，第一次辯論主題以「青年政策」為主。

李錫錕日前表示，此次選舉幾乎聚焦在「柯粉」和「柯黑」間的爭論，對於最重要的市政議題反而甚少提及，雖然丁守中、姚文智都曾表示要和柯文哲辯論，但柯冷回應，使首都市長選舉辯論遲遲無下文。

因此在6日，李錫錕陣營分別送辯論協調會邀請函到柯丁姚陣營，希望四方10日中午一起討論辯論會舉辦事宜。未料，今天中午12時登場的協調會，北市府昨天回函表示柯文哲因行程繁忙無法參加，丁守中也回應無法前來，姚文智辦公室更是到了今天下午1點半才回覆「無法到場」，距離會議開始時間都已經過了1.5小時。

李錫錕表示，對於其他參選人未能參加感到遺憾，身為參選人應該多多參加市政辯論，以滿足市民知的權利，同時對於下一代的年輕人有教育意義，讓年輕人了解真正的民主政治，還給市民健康的選舉。

李錫錕也表示，首都的選戰應為表率，將定期且持續邀請候選人來參加辯論，第一周辯論主題以青年政策為主，讓市民瞭解候選人的人格特質與政見，每次辯論會都會把各參選人的位置留下來，一次沒空、二次沒空，「但不要每次都沒空」，必須把首都選戰的格局提升，展現台灣的民主素養。

(中時 )