瑞穗火化場二度傳收紅包惹議 鄉公所：管理員堅稱沒收錢

2018年08月10日 16:42 中時 張祈

陳姓葬儀社在臉書同鄉會發文爆料，稱花蓮瑞穗鄉立火化場潘姓管理員收了家屬紅包，態度還極差。（翻攝自花蓮同鄉會）

花蓮瑞穗鄉立火化場日前傳出「管理員討紅包糾紛」，一名陳姓民眾指稱，日前上午9點送往生者進場火化，等到下午還等不到通知，到場詢問卻遭管理員怒罵「我不用吃飯、休息嗎」讓陳姓民眾滿腹怨氣，氣得在臉書爆料，事前還包紅包拜託管理員協助，付了錢還吃虧。瑞穗鄉公所回應，潘姓管理員堅稱沒收錢，目前交由司法調查處理。

該名爆料的陳姓民眾是花蓮市區葬儀社女道士，8日上午9點半協助喪家進場火化，詢問撿骨時間，潘姓管理員稱「棺木厚，時間需要較久」為由，無法給確切時間，等待至下午2點遲遲未能接到火化場電話，直到下午電話詢問，管理員才開門請家屬領回，經詢問為何沒有電話告知家屬，得到「我不用吃飯、我不用休息嗎」等回應。

葬儀社陳姓員工說，家屬也有包紅包給他，意思請他協助幫忙，竟換來家屬空等4小時和極差的態度，氣得她在臉書上為家屬抱不平，也詢問同業是否有相同經歷。

據了解，潘姓管理員並非初犯，今年6月同樣因「收紅包」案件受到檢調偵辦，手法同樣是向家屬收紅包錢、不給確切火化完成時間，檢舉的同樣也是花蓮市區某葬儀社員工，潘姓管理員則反告葬儀社誹謗，目前仍在調查中。

瑞穗鄉殯葬暨公共造產管理所長王祥賢指出，鄉立火化場管理員僅配額1名，月薪約3萬初，場內一年火化量約150具，除了火化工作外，還包括廠區機械維護管理、納骨塔管理及清潔，潘姓管理員任職6年，在地葬儀社對他的評價都不錯，恐因工作繁重，口氣較差，應無惡意。

他強調，前一名管理員就是因收紅包遭解職，禁止紅包也是工作宣導的重要守則之一，經詢問潘姓管理員堅持沒收紅包，也配合司法調查程序，若查獲真有收錢，最重則開除。

(中時 )