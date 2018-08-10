澤尻英龍華擺脫惡女包袱 《不能犯》正義女刑警上身

澤尻英龍華擺脫惡女形象，首度飾演充滿正義感的女警角色，並挑戰激烈動作戲。天馬行空提供

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時報周刊
松坂桃李飾演雙眼會發出紅光、殺人不眨眼的主角宇相吹正。天馬行空提供

由宮月新、神崎裕也共同創作的漫畫作品《不能犯》於今年陸續改編成同名電視劇和電影，電視劇由電影版導演白石晃士擔任監製、內藤瑛亮擔任導演，找來人氣男星松坂桃李、話題女星澤尻英龍華演出。

電視劇的劇情延伸自同名電影中的事件，發展成五集驚悚故事。近期接連以《她不知道那些鳥的名字》、《百合心》、《娼年》等暗黑、異色作品大放異彩的松坂桃李，在本劇中飾演雙眼會發出紅光、殺人不眨眼的主角宇相吹正，既可以隨心所欲操控他人，又能神不知鬼不覺完全不留痕跡地致人於死地。松坂桃李的殺手扮相也令人眼睛為之一亮，觀眾紛紛大讚與原著中的形象非常相似，簡直神還原，就連劇中的宿敵吉尻英龍華也大讚：「根本就是直接從漫畫裡走出來的人物！」

除了松坂桃李外，本劇也集結澤尻英龍華、AKB48成員永尾瑪利亞，以及永井大平、岡佑太、萩原實、佐藤仁美等實力派演員。澤尻英龍華此次也在本劇中擺脫惡女形象，首度飾演充滿正義感的女警角色，並挑戰激烈動作戲，與松坂桃李展開一場正與邪的終極對決。

對於首次演出如此陽剛味十足的角色，澤尻英龍華也表示演出前就已熱血沸騰，「這個角色正義感很強，內心彷彿住著一個熱血青年，我一直在揣摩這種感覺！」而成品也證明，澤尻英龍華很成功地塑造出一個美麗與熱血兼具的新形象，她的最新大銀幕主演作品《貓是用來抱的》也將於9月28日在台上映。

(時報周刊)

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