新北2運將自殺 計程車業者批交通部放任非法營運

友善列印
中時

新北市2名計程車司機昨因經濟壓力而相偕自殺，計程車產業發展聯盟今發布聲明重批交通部，強調這樣的悲劇不是個案，也並非只發生在台灣，美國紐約因Uber低價競爭，曾引發計程車司機自殺潮，我國內業界早已向交通部提出預警，但政府麻木不仁，任由弱勢司機被財團啃食，計程車業將在年底前，於全台進行串聯抗爭。

美國因Uber營業車輛無限制增加，導致原本合法的計程車司機難以生存，一度發生司機自殺潮，甚至連後來加入Uber的司機，也因為難以生存而自殺，紐約市政府已經通過限制Uber的法案，限縮Uber車輛執照。

根據交通部公路總局統計，Uber去年4月宣布以租賃車營業開始，租賃車數量1年暴增1萬2000輛，平均每月增加逾千輛，是非常不合理的成長，Uber甚至用高額補助廣告，誘使年輕人貸款買車，投入這個無總量管制的行業，政府放任Uber利誘駕駛買R牌車進入市場，讓已經沒有退路的計程車司機陷入經濟困境。

計程車產業發展聯盟批評，自己的人民被外國資本利用，在有限的市場自相殘殺，被誘騙買了R牌車的人就像被推進鐵籠裡的鬥犬，沒有退路只能聽命奮力彼此互咬，獲利都是Uber收走，卻由台灣司機以性命來付出代價。

聯盟指出，2週前就曾上書給交通部長吳宏謀，要求交通部立即處理Uber迄今未申請任何合法執照，卻能借租賃車外殼違法經營計程車業務，掠奪合法計程車司機生計的不公平競爭情況，否則台灣將發生如同美國紐約一樣發生司機自殺潮。但交通部迄今未有反應，昨日悲劇上演，令人痛心。

歐盟最高法院已在去年12月判定Uber不是資訊平台業，也非共享經濟，而是一家計程車公司，必須回歸各國運輸業法規管理，不得享有法規特權。而台灣是計程車供過於求的國家，Uber為規避牌照總量管制，執意跳脫法規，以租賃車經營計程車業務，加上官方放任，根本是政府造成制度殺人。

交通部無視各國嚴管Uber的趨勢及產業現況，計程車產業基於捍衛生命及合法生計立場，近期將串聯全台合法司機及業者走上街頭抗爭，並要求行政院及總統府應該明確表達態度，保障合法產業。

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