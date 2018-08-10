北海岸漁港各有特色 不妨來個小旅行

2018年08月10日 16:46 中時電子報 綜合報導

富基漁港的夕陽與光雕藝術完美結合。(圖片來源：新北市漁業處提供)

新北市海岸線長達145多公里，其中北海岸又以奇岩怪石、風景秀麗著稱，每到假日遊客如織，徜徉在山海交錯的浪漫景緻中，更有不少新人喜愛到北海岸拍攝婚紗，留下一輩子的感動與回憶。

鐵板貢寮鮑，火烤超美味。(圖片來源：新北市漁業處提供)

快炒三點蟹，殼薄肉甜吮指回味。(圖片來源：新北市漁業處提供)

●特殊地貌攏都有，特色漁港走不完！

北海岸海岸線有許多特殊地貌，包括沙岩岸、海岬、海蝕崖、海蝕壺穴等，天氣好時，海天連成一線的蔚藍景緻，吸引國內外遊客來訪，還有不少電影、偶像劇及MV前來取景，在地旅遊達人林宇禾說，北海岸居民以漁業為主要經濟活動，漁港林立，像是淡水第二漁港（漁人碼頭）、石門富基及萬里龜吼、野柳漁港等著名漁港。每個漁港都有其特色，淡水第二漁港情人橋、富基漁港漁產品中心，野柳漁港附近地質公園及優質水產品「萬里蟹」，絕對值得民眾親自走訪品嚐一番。

野柳夕陽美景與獨木舟體驗。(圖片來源：新北市漁業處提供)

龜吼與野柳之間的維納斯海岸線：奇岩怪石，大自然的鬼斧神工。(圖片來源：新北市漁業處提供)

●漁港休閒活動走一圈，親海親水親美食

農業局表示，為了鼓勵大家多到漁港漁村從事休閒體驗活動，規劃輔導各區漁會推處在地漁業特色，長達一整年度活動供民眾參與體驗，有新北文化遺產的金山蹦火仔（5-7月）、瑞芳夜釣（7-8月）、淡水區漁業休閒體驗活動（8月），優質漁產品有萬里蟹（9-11月）、貢寮鮑產季活動（12-1月），現正有瑞芳「體驗深澳，落日夜釣」及漁人碼頭「仲夏趣瘋季－浪漫一夏」活動，歡迎民眾前來體驗！

(中時電子報)