淡水路上違規嚴重 民眾行路險象環生！陳偉杰：應加強取締 增加導護志工 維護行人學童安全

2018年08月10日 16:47 中時電子報 綜合報導

去年八月，淡水發生一起小學二年級女童，放學穿越馬路卻不慎被車撞上命危事件，監視器畫面令人觸目驚心，但新北市議員參選人陳偉杰認為，沒有監視器的路段也經常發生孩童或長輩被超速車撞到意外事件，他認為淡水區的道路安全必須重新檢討，尤其違規臨停、超速問題越來越嚴重，已經逼迫行人與車爭道，「馬路如虎口」，一點也不誇張！

陳偉杰說自己也是受害者，前幾天站在路口拜票，因路邊並排停車，他只好站上馬路與民眾寒暄打招呼，結果就被疾駛而來的公車後照鏡敲到了後腦，雖無大礙，後腦杓也是腫了好幾天才消去！陳偉杰說「如果是長輩被撞到，那可能就不是腫幾天這樣簡單，或許要送醫院了都有可能！」。

陳偉杰指出，去年女童意外事件，發生地點就在坪頂路從淡金路到小坪頂之間狹窄彎曲的道路，因違停嚴重才會出現事故；且做為淡水往來台北的替代道路，還有砂石車、大貨車行經，但是當地的交通號誌只有「手動紅綠燈」，根本無法確實指揮車輛，更不可能保護行人安全。尤其常見車輛違規臨停，甚至並排、三排停車，不只學童上下學行走途中險象環生，許多長輩也因此遭到車輛撞擊。

根據交通部統計，台灣每年都有超過二千人死於公路意外，除了酒駕，最大原因就是駕駛人不按規定禮讓，尤其新北市、台中市、桃園縣、高雄市及台北市等都會縣市，車輛違規行駛或是不禮讓行人而造成意外事件比率達七成左右。

陳偉杰說，孩子快快樂樂出門、平平安安回家是父母最基本的盼望，每次聽到學童在馬路上發生意外還差點命喪輪下，都令人十分擔憂。據他瞭解，導致事故頻傳的路段沒有監視器，也無法取締違規車輛。陳偉杰認為，道路安全不應該被任何理由犧牲，警察局應於危險路段加強取締，學童上下學路段亦應加強導護志工協助引導，確保學童上下學的交通安全，不能讓家長天天膽戰心驚。

(中時電子報)