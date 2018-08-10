老母雞當家？國民黨吉祥物掀討論風潮

吉祥物
友善列印
中時電子報
綜合報導

近年來，國民黨在年輕族群的支持度低迷不振，為了促進新陳代謝，國民黨青年部辦理一系列如籃球比賽、電競、吉祥物設計等活動，希望能吸引年輕選民，扭轉國民黨頑固的印象。

但「吉祥物設計」這個比賽卻引發熱議，原因是進入十強的吉祥物中，有一隻突兀的雞，被網友戲稱為「進擊的雞人」，在網路上持續發酵，不但引發不少討論，目前更在網友票選的環節得到第一高票，遠遠將其他競爭對手甩在後頭。

由於這隻雞的造型實在太特殊，雖然成功創造話題，但仍有部份國民黨支持者憂心，認為這隻「醜」雞入選的話，對國民黨的形象沒有加分效果。原創設計師吳婧萍則表示，雞雖然不是一個可愛的代表，但他有許多恢諧的元素，而這次比賽的創作精神又強調「突破」，比起熊跟水滴等可愛的形象，他覺得可以用雞來嘗試。國民黨青年部的粉專也發文力挺，認為不必過度解讀原創設計師的創作意涵。

青年部主任翁紹輝也表示，希望各界能敞開心胸去欣賞作品，而不是把設計及政治框在自己的框架裡，那樣將會無法創新、改變，後續將會努力把大家不看好的活動給經營起來。

國民黨青年部的粉專也強調，既然公開評選，就要接受各種聲音，若因為別人的嘲笑就不能勇敢走自己所選擇的道路的人，根本就不值得依靠。青年部也表示，網路票選只是吉祥物評選的階段之一，接下來還有現場觀眾突襲等活動會陸續舉辦，讓這十個作品走向街頭，直接詢問民眾的意見，公開接受民眾的挑選，屆時勢必再創造一波話題。

(中時電子報)

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