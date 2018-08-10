魚池鄉日月潭咖啡獲獎連連　鄉公所將隆重表揚

魚池鄉日月星舞咖啡莊園之「咖啡嬤」康金葉，在南投縣全縣咖啡評鑑賽中，勇奪金質獎。（沈揮勝攝）

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魚池鄉公所連年舉辦日月潭精品咖啡評鑑及全台12強冠中冠邀請賽，對提升在地咖啡品質有巨大貢獻，最近不少農民對外比賽傳出捷報。（沈揮勝攝）
日曬、蜜處理、水洗豆，魚池鄉咖啡有多元處理方式。圖為咖啡處理觀摩教學。（沈揮勝攝）

推動「3寶加1咖」，魚池鄉公所自2012年起，每年邀名師開辦咖啡知識技能教育訓練系列課程，並連辦日月潭精品咖啡評鑑、台灣咖啡12強+1日月潭邀請賽，有效提升當地咖啡品質水準，最近農友參加評鑑競賽獲獎連連，鄉公所將於20日頒獎表彰得獎者。

日月潭精品咖啡評鑑6月結束，縣府接續舉辦南投縣咖啡評鑑，採不分組方式競賽，總共54個樣件參賽，7月18日成績揭曉，魚池鄉花音咖啡莊園以83.5分勇奪頭等獎、日月星舞民宿咖啡莊園康金葉以82.92分獲金質獎、日月潭文武莊園以81.92分得到優等。

另，返鄉青年黃宥澄最近也在「2018WCE世界盃烘豆大賽台灣選拔賽」傳出捷報，擊敗29名參賽者榮獲亞軍；黃宥澄同時也是魚池鄉咖啡產銷班成員，去年他在「全國咖啡烘焙賽」勇奪專業評審組冠軍。鄉親獲獎連連，證明生豆已具精品級水準，烘焙技術亦已成熟。

長期推動咖啡教育訓練課程，魚池鄉內已有6人取得Q Grader咖啡杯測師，是為全台各大咖啡產區之最！鄉公所為感謝美國精品咖啡協會SCAA杯測名師吳原炳無私無悔指導、提攜農友，特製榮譽鄉民證書，表彰其對當地咖啡產業的貢獻。

(中時 )

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