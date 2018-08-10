歌詞唱「轟炸遼寧號」 台歌手高浩哲作品在陸下架

2018年08月10日 17:04 中時電子報 盧伯華

近日中國大陸網友發現，台灣饒舌歌手高浩哲的歌曲《幻象2000》中，歌詞中寫道「發射飛彈，轟炸遼寧號」，引發大陸網民熱烈議論，指稱此種歌詞純粹是「噁心」。高浩哲作品內容遭網民舉報後，該曲目已被大陸多家音樂網站下架。

綜合大陸媒體報導，現年22歲來自世新大學街音社的饒舌歌手高浩哲，在學校「Trap饒舌風潮」發表單曲後，在台灣嘻哈圈頗有名氣。引發爭議的這句歌詞出自高浩哲2017年專輯《草苺組》中的《幻象2000》一曲，歌名《幻象2000》是指法國達梭公司製造、目前尚在台灣服役的戰鬥機。

在饒舌歌曲《幻象2000》的歌詞中有許多軍事有關用，如「當兵」、「機隊」、「空戰」、等，不過引起大陸網友爭議的是其中兩句：「解放軍戰鬥機一看就知道是山寨貨」；「一起飛躍，發射，飛彈轟炸遼寧號」。當時有台灣媒體在歌曲發佈時曾介紹，指稱這首歌呈現的是高浩哲在「剛硬的軍事武器外表下那顆90後小孩的另類童心」。

高浩哲的饒舌歌曲拿大陸航母遼寧號開涮，引起大陸網民不悅，遭諷為「替自己壯膽」。（圖／高浩哲臉書）

這首歌去年在大陸音樂平台上架後，這種「另類童心」卻引起了網友不快。網友們懷疑，音樂平台在歌詞上傳審核不夠嚴格。

有很多大陸網民在討論這首歌曲的歌詞時認為「疑似詆毀解放軍」，另有網友稱，這首歌對青少年會有很大的影響，「這樣的歌詞會讓人非常噁心」。還有人指「高浩哲口氣不小呀！」「是戰鬥機繞台灣飛的太少了？」另有人則明指「不就是給自已壯膽嗎？」

還有細心網友發現，高浩哲在這首歌裡不只「黑了」大陸解放軍，也諷刺了美軍：「對面的敵人穿太破 美國的戰鬥機長得太醜。」

據陸媒報導，「轟炸遼寧號」的歌詞引發大陸網民議論後，有人向音樂網站舉報，該首歌曲如今已無法在多數大陸音樂平台試聽或下載，這些平台也只收錄高浩哲《草苺組》11首歌中的9首。

2017年，在其發表新專輯時，曾有台媒報道稱，高浩哲是用這張專輯把他所處的21歲社會樣貌記錄下來。

歌詞裡有「轟炸遼寧號」的歌曲《幻象2000》面世不久後，高浩哲曾在Facebook上發文談稱「很煩 最近遼寧號一直來 我們該怎麼說」。

不過當時就有網友在他的賬號下回復「你確定這玩笑可以開嗎？」高浩哲隨即在臉書上回覆道歉：「對不起」！

(中時電子報)