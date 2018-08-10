外交部下架維尼推特稱不要懷疑決策 網嘲諷：不得質疑黨

美國有線電視新聞網（CNN）8日以《台灣嘲諷北京當局禁小熊維尼新片》為題，報導我外交部利用推特嘲諷中國。（摘自中華民國外交部推特）

友善列印
中時電子報

外交部日前在推特上諷刺中國大陸禁止「小熊維尼」，引發外媒CNN認為此「嘲諷」北京，但昨外交部稱因「媒體解讀錯誤」而刪文，卻引發外界質疑。外交部發言人李憲章今表示，外界要尊重外交部選擇處理方式，「請不要懷疑，但可以質疑」。臉書粉絲頁「黑框作業」嘲諷「汝不得質疑黨」。

外媒CNN日前解讀外交部推特藉小熊維尼「嘲諷」北京當局後，外交部隨後刪文，引發爭議延燒。外交部發言人李憲章昨表示，CNN以「嘲笑」用詞就是「錯誤解讀」原意。不過，外界質疑為何刪文時，李卻說，外界要尊重外交部選擇的處理方式，「請不要懷疑，但可以質疑」。

臉書粉絲頁「我愛綠營眾神」發文:翻譯蒟蒻：我們民進黨執政髮夾彎變來變去，絕對沒有錯，都是對的。你們平民百姓不要懷疑！（大膽小民，竟敢懷疑？）不要懷疑你的民進黨！不要懷疑你的綠營眾神！千錯萬錯，民進黨不會有錯！民進黨的髮夾彎轉變不是昨是今非，也不是今是昨非，而是昨是今也是！國民黨永遠是昨非今也非。

臉書粉絲頁「黑框作業」也嘲諷「汝不得質疑黨」。網友留言「這是民進黨為中國共產黨台灣分部的概念嗎?」、「厲害了吾的檔」、「 斷交部真唬爛」、「腦殘外膠布，閒閒沒事捅馬蜂窩，快去猜下個斷交國在那裡，很閑就去處理斷交事宜，發發廢文發飆！」、「懷疑你們的處理方式？我們是懷疑你們的智商.....」。

(中時電子報)

文章來源：黑框作業

文章來源：我愛綠營眾神

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