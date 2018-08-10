陪動物醫師上班 可愛黑貴賓好客但聽不懂人話

2018年08月10日 18:03 中時 周麗蘭

Apple每天與獸醫師陳金發一起上班，很愛跟前跟後。（周麗蘭攝）

Apple習慣坐在櫃檯椅子上，和獸醫師陳金發等待客人和他們帶來的貓狗，就像狗櫃姐。（周麗蘭攝）

Apple習慣坐在櫃檯椅子上，和獸醫師陳金發等待客人和他們帶來的貓狗，就像狗櫃姐。（周麗蘭攝）

▲Apple也是院內寵物美容師的模特兒，這一天她剛洗香香，非常可愛。（周麗蘭攝）

狗教官西薩有一票陪他工作的狗夥伴，獸醫師陳金發也有一隻狗跟著他上班看診。母黑貴賓「Apple」在主人忙的時候充當櫃姐，以汪汪聲提醒主人，她的另一個身分是院內寵物美容師的模特兒，經常洗得香香又漂漂。

每天早上8點半跟著陳金上班的Apple，很熟悉坐在醫師旁的椅子，1、2小時不下來也OK，吃東西、睡覺、看人，遇到友善的狗她會玩在一塊，遇到脾氣壞壞的狗或怕她的貓，她就坐在高高的椅子上觀察。

陳金發說，許多動物醫院會養狗，有的蹲在地面看不見，有的幫獸醫師看著櫃檯，不給客人亂翻，在台北的動物醫院工作時，曾遇過跑路的流氓趁上門勒索，院長於是養了體重達百公斤的紐波利頓犬在櫃台，Apple對他而言比較像個伴，「一個平庸的獸醫師，和一隻平庸的狗」。

院內沒客人時就是Apple到處遊走的時刻，但雷達鎖定陳金發，主人走來走去她就跟在後面走來走去，走多遠跟多遠，主人定點不再移動，她才離開。

Apple是新生的狗櫃姐，也是寵物美容師的專屬模特兒，很多客人以為獸醫師的狗有特殊才藝，令人意外的是，Apple連坐下、握手的口令都不懂，原因是陳金發為了保護她，不希望她聽得懂人話。

成為獸醫師的狗，Apple的最大福利是看醫師免錢，獲得預防重於治療的照料。陳金發說很多人常問他該給狗喝甚麼，其實Apple喝的只是自來水，不過她有關節遺傳病和退化性視網膜毛病，每天給她吃玻尿酸、葉黃素保養品。

陳金發表示，生命都有氧化跟老化的問題，有些保養品的噱頭大於效果，他看醫學期刊決定給狗吃甚麼，除了保養品還是要物理控制，例如不讓狗爬樓梯，才有助於延緩惡化。

(中時 )