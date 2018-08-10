官員唸錯預算數＋找不到預算書 雲縣議員拒審追加減

雲林縣議會臨時會10日審查縣府提出的追加減預算，官員態度散漫，意外流會收場。（周麗蘭攝）

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縣議員蔡東富憤而離席拒審，最後流會收場。（周麗蘭攝）

雲林縣議會臨時會10日聯席審查縣府107年度總預算第一次追加減預算，縣府應有17單位列席審查，結果6個局處長請假，代理官員姍姍來遲，審議時預算數也唸錯，議員暴怒拒審流會。

本次追加減預算多是中央政府補助款，只要按照審議程序都能過關，10日上午10點準時開會，但多達6個局處長請假，代理人及相關科室主管姍姍來遲，議事氣氛鬆散。

10日聯席審查第一筆預算是中央統籌分配稅增加歲入3億777萬8000元，財政處科長接連2次唸錯預算數，縣議會議事組主任吳國正緊急糾正。會議主席國民黨總召李明哲提醒，列席的各局處科長盡速入席預備。

豈料，第二筆預算案「107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費特別統籌分配稅款追加594萬9000元」，縣府行政處也在狀況外，找不到預算書而詢問主席。

誠信黨團議員蔡東富怒斥縣府配合縣府追加預算召開臨時會，結果縣府團隊螺絲鬆散，漫不經心，要求清點人數拒審。

主席李明哲緩頰休息5分鐘，但縣府主管仍在狀況外，大會清點開會議員人數不足散會。

縣府秘書長黃玉霜得知趕往縣議會鐵色鐵青，向議員致歉相關單位沒做足準備，並責成所有局處立刻回縣府開會。

縣議會議事組主任吳國正表示，本次預算書編列的單位有元、千元，很容易搞混，審查預算是很嚴謹的，有錄音、錄影存證，唸錯任何一個數字都不行。

(中時 )

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