飯店更名「中國台灣」只罰新北？段宜康挨批見獵心喜

新北市林口亞昕福朋喜來登酒店。(翻攝自臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導
段宜康發文要求新北市政府開罰。(翻攝自段宜康臉書)

新北市林口亞昕福朋喜來登酒店因將國號改為「中國台灣」，被網友負評灌爆，民進黨立委段宜康批評，林口福朋喜來登有玷辱國家榮譽、損害國家利益，要求主管機關新北市政府依「發展觀光條例」開罰。有網友在批踢踢發文砲轟「不去幹交通部，馬上去打新北，段宜康還好意思還見獵心喜？」

段宜康在臉書發文指出，依據「發展觀光條例」第53條規定：有玷辱國家榮譽、損害國家利益者，得處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰；情節重大者，定期停止其營業之一部或全部，或廢止其營業執照或登記證。

對於段宜康將矛頭對準新北，網友在PTT發文回應「嘖嘖，除了台北，民進黨執政的台中、宜蘭跟高雄也不少呢」，並貼出包括台中富王大飯店、宜蘭蘇澳大飯店、高雄華酒店等其他飯店網頁截圖，佐證「全台灣有多少中國台灣的酒店」。

台北市西華飯店網頁。(翻攝自PTT)
台北市永安棧酒店網頁。(翻攝自PTT)
台北市福君海悅酒店網頁。(翻攝自PTT)
台中市富王大飯店網頁。(翻攝自PTT)
宜蘭縣蘇澳大飯店網頁。(翻攝自PTT)
高雄市漢華酒店網頁。(翻攝自PTT)

網友也紛紛留言「兩岸一家，有什麼好吵？都是中國人」、「民進黨就是這樣，期待什麼？」、「DPP就是這麼俗辣，選前喊獨立，選後親中」、「民進黨你期待？」、「一直都玩假的啊 ！認真就輸了」、「段先生是吞球了沒？」、「噓見獵心喜」。

林口亞昕福朋喜來登酒店已在臉書發表聲明表示，亞昕福朋喜來登酒店屬萬豪國際酒店集團直營管理，服務、設備乃至對外文宣都必須遵照國際品牌規範，無法自行決定更改，已向集團相關部門反應與建議。目前酒店正於試營運階段，Google評論為728。

(中時電子報)

文章來源：PTT

文章來源：段宜康臉書

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