為女友衝康節目？鹿晗遭諷無德「看你走多遠」回應了

2018年08月10日 17:23 中時電子報 蔡曉婷

節目官方微博宣布鹿晗退出。（圖／取自這就是歌唱對唱季微博）

鹿晗工作室發聲明否認。（圖／取自鳳凰網娛樂微博）

28歲當紅男星鹿晗去年10月一改過往偶像包袱，公開認戀20歲「國民閨女」關曉彤，近來兩人被傳分手，不久又被目擊雙雙現身日本進行愛之旅，今(10日)鹿晗原本參加的節目《這！就是歌唱·對唱季》丟出緊急聲明，稱鹿晗因「個人原因」退出，導演還開炮疑諷鹿晗被愛情沖昏頭，不顧工作。

以夯團EXO成員出道的鹿晗，2014年宣布和SM娛樂解約，轉回家鄉大陸工作，去年底他閃電宣布有戀愛對象，正是小他8歲的關曉彤，勇敢面對粉絲「脫粉」聲浪，而事後他受訪被問為何要這樣做？鹿晗回應：「如果是真喜歡就要負責任嘛」，才決定大方分享戀情。

今據《新浪娛樂》報導，稍早《這！就是歌唱·對唱季》官方微博宣布，鹿晗因私人理由退出節目，由張韶涵接棒代打，不久節目導演私下發文曝光，批某人「明明有檔期、演唱會在10月，卻非要陪女朋友去日本？任性缺席錄製」，更說：「人微言輕，留一句話。沒有藝德的藝人，到底能走多遠，我們拭目以待」。

對此，鹿晗稍早透過工作室否認此事，聲明強調：「鹿晗已完成合約中規定的所有錄製內容。且在錄製中積極配合導演的需求。並無任何違約和所謂的『無藝德』的行為」，要求各方停止傳播並刪除中傷相關內容，否則不排除追究其法律責任的權利。

(中時電子報)