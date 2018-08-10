台北》林濁水：姚文智是民進黨３大失誤下的產品

民進黨台北市長參選人姚文智（右）。（圖／本報資料照，郭吉銓攝）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

年底台北市長選情激烈，民進黨台北市長參選人姚文智選情持續低迷，前民進黨立委林濁水，今在網路平台投書，直指姚文智的出線，是在「三大主觀失誤」和不利客觀條件堆疊的産品。

林濁水今在《美麗島電子報》投書，稱選情演變惡化至今，關鍵已不在姚文智本人，而是姚文智為何在民進黨有全面執政優勢下還能出線？並直指「姚文智出線，是在「三大主觀失誤」下堆疊的産品。

林濁水指出，首先，是黨主席蔡英文的弄假成真，原意「以台灣價值將柯文哲一軍」，並非下決心不再禮讓，但黨中央的發聲，卻挑起基層反柯勢力一發不可收拾，黨內選對會有鑑於此，便做出不禮讓決議。

林濁水解釋說，若綜觀各家民調，泛綠基層雖一半反柯，但另一半卻是挺柯的，黨主席勢必要為黨或自身利益做出抉擇，但黨主席縱然深知不禮讓對選情不妙，卻也不敢做出對黨或自身有利的抉擇，便「無奈的」接受選對會的決議，自己則避開擋下基層情緒的責任，造成了今日選情惡化。

第二，既選擇不禮讓，又開支票說黨會提最強人選，但結果卻不是讓「最強」參選，跳票的結果，演變成基層分裂、對立愈發嚴重。

林濁水強調，第三，在選情不利下，姚團隊極需黨中央奧援，但黨中央在權衡輕重之後，姚只能訴苦被黨中央「放生」，連帶效應下，縣市長候選人和姚保持距離，甚至和柯眉來眼去，這看在市議員、里長候選人等「小雞」眼裡，便力求「自我求生」，甚至和姚團隊對著嗆。

(中時電子報)

文章來源：林濁水臉書

官員唸錯預算數＋找不到預算書 … 台南》「Crazy Friday」又來了 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。