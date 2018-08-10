台北》林濁水：姚文智是民進黨３大失誤下的產品

2018年08月10日 17:31 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

年底台北市長選情激烈，民進黨台北市長參選人姚文智選情持續低迷，前民進黨立委林濁水，今在網路平台投書，直指姚文智的出線，是在「三大主觀失誤」和不利客觀條件堆疊的産品。

林濁水今在《美麗島電子報》投書，稱選情演變惡化至今，關鍵已不在姚文智本人，而是姚文智為何在民進黨有全面執政優勢下還能出線？並直指「姚文智出線，是在「三大主觀失誤」下堆疊的産品。

林濁水指出，首先，是黨主席蔡英文的弄假成真，原意「以台灣價值將柯文哲一軍」，並非下決心不再禮讓，但黨中央的發聲，卻挑起基層反柯勢力一發不可收拾，黨內選對會有鑑於此，便做出不禮讓決議。

林濁水解釋說，若綜觀各家民調，泛綠基層雖一半反柯，但另一半卻是挺柯的，黨主席勢必要為黨或自身利益做出抉擇，但黨主席縱然深知不禮讓對選情不妙，卻也不敢做出對黨或自身有利的抉擇，便「無奈的」接受選對會的決議，自己則避開擋下基層情緒的責任，造成了今日選情惡化。

第二，既選擇不禮讓，又開支票說黨會提最強人選，但結果卻不是讓「最強」參選，跳票的結果，演變成基層分裂、對立愈發嚴重。

林濁水強調，第三，在選情不利下，姚團隊極需黨中央奧援，但黨中央在權衡輕重之後，姚只能訴苦被黨中央「放生」，連帶效應下，縣市長候選人和姚保持距離，甚至和柯眉來眼去，這看在市議員、里長候選人等「小雞」眼裡，便力求「自我求生」，甚至和姚團隊對著嗆。

(中時電子報)