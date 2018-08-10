扎根動保觀念　林佳龍帶領高中職校長參訪動物之家

2018年08月10日 17:44 中時 黃國峰

台中市長林佳龍10日邀集台中高中職校長參訪動物之家南屯園區，與園內狗狗互動。（黃國峰攝）

台中市長林佳龍10日邀集台中高中職校長參訪動物之家南屯園區，期望各校長進一步強化學生重視動物保護的意識。（黃國峰攝）

台中市長林佳龍10日邀集台中高中職校長參訪動物之家南屯園區，經過訓練，流浪狗兒也能聽懂指令，變得穩定。（黃國峰攝）

台中市長林佳龍10日帶領台中市高中職校長參訪動物之家南屯園區，期望透過校長參訪動物之家，強化台中市學校對於保護動物觀念之重視。他強調大家應建立「認養代替購買」的觀念，期望各校長進一步強化學生重視動物保護的意識，讓台中建立更好的動物友善環境。

台中市長林佳龍，引用美國前總統林肯之言：「我贊同動物均有其權利，如同人類均有人權一樣。這才是擴充仁心之道。」強調在人道之外，這是一個講求犬道、貓道的時代！表示將打造台中市成為兒童和毛小孩的希望城市，而從孩子的教育扎根，就是根本之道。

中市教育局長彭富源指出，將持續推動學校將動物保護、生命教育的觀念，融入正式課程中，但希望能更有系統、找到更好的實際的現場，可看到這社會在努力，同學學習起來也更有感，期待未來各級學校，每個階段都有相應他年齡的課程，讓環境教育及生命教育深耕。

台中市長林佳龍與各高中職校長10日在動保人員的帶領下，共同巡視動物之家環境，並在訓練人員協助下與毛小孩們互動，場面相當溫馨。動保處歡迎民眾星期一至六都可來動物之家走走，並踴躍以認養代替購買，讓流浪犬都能找到一個溫暖的家。

(中時 )