51區「神秘航班」誠徵機師 年薪247萬台幣

2018年08月10日 17:47 中時電子報 江飛宇

美國內華達州裡有個地圖上不顯示區域，但那裡卻家喻戶曉，是反擊外星人的秘密基地，沒錯，那就是「51區」(Area 51)。現在51區正在招聘飛行機師，年薪達到8.04萬美元(247萬新台幣)，大家只知道「保密」一定是必備條件。

「任務與目標」（TASK & PURPOSE）報導，經營51區飛航業務的，是一家「登記無案」的珍妮特航空(Janet Airline)，這家航空公司只有一條航班，就是從拉斯維加一座極低調的航站大樓，前往一個不可說的目的地。公司旗下有多少飛機不清楚，只知機種是波音737，塗著不起眼的紅色條紋。

根據薪資研究網站Glassdoor的說法，珍妮特航空公司開出的條件是機師平均年薪為80,454美元，足以讓機師享受拉斯維加斯大道上的精彩夜生活，但請準時起床，在「不可說」工作的那些古怪科學家，每天需要搭乘這個航班。

51區位在內華達內陸，山脈環繞的盆地，馬夫湖認為就是51區的所在，而附近還有其他機密測試場。(圖/網路)

51區是最知名的神秘地帶，它用於測試隱形科技、新武器和「在流行文化與陰謀理論中的外星太空船」。除51區這個名稱以外，也稱為馬夫湖(Groom Lake)，還有夢之地(dreamland)等渾名。週遭也吸引了相當數量的遊客-多數是科幻迷與懸疑論者，尋求「第一次接觸」的機會，只要夠堅持，遊客有很大的機會能與訓練有素的安全部隊有所接觸，通常他們就會心滿意足的離去。

美國空軍被問過無數次關於51區的問題，然而制式的答案都差不多，發言人安．史特芬尼克(Ann Stefanek)回覆「任務與目標」的聲明說「該地區用於測試技術，以及至關重要的美國國家安全，和相關訓練工作有關」，這回答比較無趣。

另一名美國空軍發言人陶德．凡夏上校(Todd Vician)的電子郵件就比較有意思，他的說法是「馬夫湖附近確有一個據點，但那裡的活動和工作內容，無論過去還是現在，仍然無法分類、無法討論，相當抱歉。」

不過，51區只是美國軍方眾多武器研發區域的其中一個，除內華達的51區以外，包括加州棕櫚谷(Palmdale)的42號工廠，那裡是洛克希德·馬丁公司的臭鼬工廠所在，還有愛德華空軍基地(Edwards Air Force Base)也都是極機密的管制區。

(中時電子報)