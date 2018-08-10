台南》「Crazy Friday」又來了 林義豐要再辦1場動漫搖滾DJ音樂節

2018年08月10日 17:47 中時 程炳璋

林義豐7月舉辦的電音派對為他帶來民調高人氣，更有「虧雞福來爹」稱號，10月打算再辦1場國際動漫音樂節造勢。（程炳璋攝）

喊出「Crazy Friday」的無黨籍台南市長參選人林義豐7月舉辦DJ電音派對而闖出名號，被外界封為「虧雞福來爹」，10日下午再出招，在官方臉書粉絲頁內發出祭品文，網友只要在1周內按讚數超過5萬，將再舉辦1場國際動漫搖滾DJ音樂節，再度引起網友關注，短短3小時內按讚數已飆破1萬4000筆。

林義豐7月兌現承諾在東區平實營區舉辦1場國際電音DJ派對，吸引上萬民眾參加，活動同時為他造勢拉抬人氣，讓他有「虧雞福來爹」名號，目前他在各項市長民調排名中，都在領先集團內，無黨無派卻異軍突起，在台南締造參選奇蹟。

「Crazy Friday」又來了!延續這股人氣，林義豐在官方網頁發文，打算10月再辦1場大型戶外音樂節，這次加入結合動漫元素，打造首創的國際動漫搖滾DJ音樂節，規定發文在1周內按讚數須破5萬才舉辦，但這似乎不成問題，短短3小時內已有1萬4000人按讚，有網友湧進留言，指名世界知名的DJ，拜託林義豐邀請，同時引起動漫界愛好者分享，在網路又引起關注。

林義豐團隊表示，7月舉辦電音派對後，許多支持者要求續辦，團隊成員計畫舉辦不同形式的音樂會，這次換成祭品文與民眾互動，團隊並與日本接洽，整場音樂活動要媲美日本規格，同樣在溪南、溪北各辦1場，要讓支持者再感動1次。

(中時 )