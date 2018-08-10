影》這種朋友！少女被推下18公尺橋 肋骨斷5根

2018年08月10日 17:49 中時電子報 楊幼蘭

美國華盛頓州16歲少女站在60英尺（18公尺）高的橋邊，心裡覺得害怕，遲遲不敢跳下水，可能卻被朋友一把推下，如今斷了5根肋骨，身受重傷。

據《每日郵報》（DailyMail）10日報導，蕎丹‧霍吉森（Jordan Holgerson）7日和朋友一起去當地的莫爾頓瀑布（Moulton Falls）玩，雖然穿著泳衣站在橋邊，但就是不敢跳下水，她不停說「不！」可是背後的朋友卻猛伸手，把她硬推下去。

如今她人在醫院，除了斷了5根肋骨，氣管受傷、食道瘀傷，還有肺部也受到傷害，至於身上更有多處擦傷。

霍吉森周四在醫院裡說，她很容易會因此丟了命。她說，自己當時以為會昏過去，可是意識卻始終清醒，後來她落水後，立刻有人前來救援。

她的母親珍妮兒（Genelle Holgerson）8日在和平健康西南華盛頓州醫療中心（PeaceHealth Southwest Washington Medical Center）陪伴女兒時說，她能夠活下來，而且沒癱瘓，真是萬幸。

珍妮兒說，她很動手的女孩，這女孩已成年，應該要知道事情輕重，也該承擔後果，從中學到教訓。她並表示，希望對方能去警局自首。

蕎丹也表示，雖然對方已經向她道歉，但這還不夠。

(中時電子報)