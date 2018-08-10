中時晚間快報》該吞曲棍球 段宜康亂爆料判賠100萬

2018年08月10日 17:47 中時電子報 綜合報導

◎該吞曲棍球 段宜康亂爆料判賠100萬

立委段宜康，4年前幫魏明谷競選彰化縣長，誣指魏的對手、前立委林滄敏在擔任曲棍球協會理事長期間詐領補助款，還說如果爆料不實，要吞3顆曲棍球。最高法院維持二審判決，認為段、魏根本沒有查證，嚴重損害林的名譽，判2人須賠100萬元及登報道歉定讞。

◎3個臭皮匠對八家將 韓國瑜擺出發言人陣容

國民黨高雄市長參選人韓國瑜10日正式公開宣佈南北發言人，分別找來立委陳宜民、許淑華成立北部發言人團隊，並由高雄市議員參選人陳若翠擔任南部發言人。面對對手、民進黨高雄市長參選人陳其邁日前宣布發言人群「八家將」，韓國瑜則形容團隊為「3個臭皮匠對八家將」，並呼籲大家一同打一場論述、理念、純潔、高貴的選舉，讓大家刮目相看。

◎美抗陸俄威脅 「太空軍」2020成軍

美國川普政府9日宣布，計畫於2020年之前成立太空軍（Space Force），成為美國第6個軍種。副總統彭斯公布組軍計劃細節，點名大陸及俄羅斯等國致力研發太空武器，前所未見地挑戰美國在太空的優勢。他表示：「現在是時候為美軍歷史揭開新一頁，為美國未來的戰場做好準備，威懾及擊倒針對我們國民及國家的新一代威脅。」

◎吳慷仁、姚以緹車吻 10秒像10年

暑假壓軸大片《引爆點》除了探討議題和其他國片相當不同而備受關注之外，吳慷仁和姚以緹在《引爆點》中的感情戲，更是讓影迷、粉絲們高度期待。在今天（10日）曝光的最新幕後花絮，吳慷仁和姚以緹更是現身說法，詮釋了兩人在車上激吻的片段和心境，而導演莊景燊更要兩人的吻戲，要呈現出「十秒像十年一樣」！

(中時電子報)