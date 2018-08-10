高雄寵物展登場 骨灰入畫令人TT

2018年08月10日 18:04 中時 柯宗緯

正妹藝術師MOMO擅於捕捉動物神韻，繪畫出上百幅寵物畫作，10日起於高雄寵物展展出。（柯宗緯攝）

高雄寵物用品展10日於高雄展覽館登場，預料產值逼近億元。（柯宗緯攝）

高雄寵物用品展10日於高雄展覽館登場，預料產值逼近億元。（柯宗緯攝）

高雄寵物用品展10日於高雄展覽館登場，預料產值逼近億元。（柯宗緯攝）

高雄寵物用品展10日於高雄展覽館登場，預料產值逼近億元。（柯宗緯攝）

寵物商機驚人，1年產值高達500億元，包辦吃喝玩樂、醫療、美容、殯葬等服務。高雄寵物用品展10日於高雄展覽館登場，業者估算4天逼近億元產值，而靈幻動物藝術家MOMO也展出毛孩畫作，特別的是以已逝狗兒的骨灰入畫，令主人「TT」（哭泣）。

高市寵物商業同業公會理事長龐志鵬表示，寵物如同家人一樣，現在市面寵物商機五花八門，像是寵物飼料有專門保護毛色、兼顧健康強調有機、低過敏，吃完沒有負擔，預防皮膚病、專顧眼睛、關節，幾乎與人的保健食品差不多。

龐志鵬表示，此次攤位數約200多攤，走精緻化路線，主人帶毛小孩逛起來更加舒適。另外攜手全國最大寵物社團「柴犬大學」，舉辦趣味公益活動，為毛孩量體重，「拔拔」、「麻麻」猜體重，將捐出4天總重量10％的飼料給高市流浪動物保育協會。

今年寵物展首度舉辦畫展主題為「等」，正妹畫家MOMO蔣芳雯展出15幅毛孩作品。她說，已畫過上百幅畫作，近年也進軍大陸談合作，不過最令她有感的是友人特別請託繪製毛小孩，她將骨灰融入顏料當中，以「靈魂入畫」就像毛孩活了過來，永遠陪伴左右，令人主人收到畫作，感動到淚崩。

寵物展活動預計有近6萬人次入場，主辦單位祭出天天「50元就購了」限量活動，內容包括毛孩基礎健檢券、手工項圈、零食、洗毛精等，每天將送出100個限量福袋。

(中時 )