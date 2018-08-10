台中戒治所與碁峰資訊共同成立MOS 國際認證考試中心

中戒治所長劉玲玲(右)與碁峰資訊副總經理劉志成共同簽署合作備忘錄！（陳世宗翻攝）

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技優資訊陳倚恩、碁峰資訊經理張文杰、副總劉志成、中戒治所長劉玲玲、秘書紀儒勳及輔導科長呂玉龍（由左至右）共同揭牌。（陳世宗翻攝）
中戒治、碁峰資訊及技優資訊代表與證照測驗中心掛牌合影。（陳世宗翻攝）

台中戒治所為提升收容人資訊能力，擴展出所後就業競爭力，與碁峰資訊股份有限公司簽署合作備忘錄，並揭牌啟用「MOS 國際認證考試中心」，提供「微軟0ffice 專家級認證」考試服務，協助收容人取得有價值及代表性的證照。

台中戒治所所長劉玲玲表示，以往許多矯正機關為了參加電腦檢定，必須帶著收容人遠赴其他機關應試，增加戒護風險，該所成立證照測驗中心，並試辦微軟的電腦證照考試，讓收容人在技能訓練及考照上，有更多元的選擇，而取得的證照又能在國際通用，大大增加收容人未來就業機會。

碁峰資訊副總經理劉志成說，MOS 國際認證在台灣已推行18年，近200 家大專院校及高中職等學校採用，這是第一次與矯正機關合作，希望能幫助收容人重返社會，而碁峰資訊也以公益專案價，提供收容人考照，期待和臺中戒治所一起努力，讓收容人順利回到職場與家庭。

雙方在正式啟用「MOS 國際認證考試中心」後，戒治所於九月份起規畫90 小時訓練課程，並委由合作多年之技優資訊陳倚恩女士及其團隊，擔任教學訓練，目標使參訓學員能取得微軟Office 的WORD、EXCEL 及POWER POINT 等3 張MOS 國際證照，透過今年度MOS課程與測驗試辦，能為後續收容人技能訓練奠定更完善的基礎。

(中時 )

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