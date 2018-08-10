促轉會反駁國民黨 宣稱沒有在趕業績

2018年08月10日 18:05 中時 季節

針對國民黨文傳會10日批評促轉會徵集政治檔案是「趕業績」，促轉會回稱是依既有時程進行，並非「趕業績」。

促轉會指出，該會於7月26日邀集學者專家與相關政黨，舉行政治檔案格式通報會議，請政黨代表針對通報格式與時間發表意見，國民黨棄權不出席非常可惜。此會議之決議經促轉會委員會議確認後即公布，已於8月8日發函，請相關政黨依通報格式填寫說明，於文收到後一個月內函復通報清冊。另媒體也曾披露，國民黨預定在7月將黨史館資料移至政大存放，各界亦十分關心相關進展。政治檔案的審定與應用開放工作，是促轉會的法定任務，促轉會乃依既有時程進行，並非「趕業績」。

促轉會也認為，國民黨對於黨史早有整理，檔案清查並非如其所言是從零開始，所以，不存在一個月內整理47年檔案之情事。黨史館網站針對已開放資料即有十八種分類，網頁上早依分類載有資料簡目與數量；過去黨史館也結合過台大、政大、史丹佛等學術資源將部分資料數位化。促轉會建議國民黨的通報工作可在此基礎上進行，透過國民黨已建置之資料庫搜尋整理出產生時間、條件符合的檔案。

促轉會還提醒國民黨，除了既有網站資料的篩選整理外，更重要的是，未在黨史館網站揭露的政治檔案，也應詳實通報，例如，國民黨的省黨部資料中，尚藏有與二二八事件相關者，但這部分並未見諸黨史館網站或上揭各校黨史資料庫。促轉會認為二二八事件是國人關心的重大歷史案件，但國民黨卻遲未公開。因此呼籲國民黨應坦然、完整通報省黨部檔案，與其他尚未公開的機密檔案，以回應國人期待。

促轉會表示在發函後，曾致電聯繫黨史館人員，詢問通報作業是否有需協助之處，黨史館當時回應若有需要會再聯繫，如今卻透過媒體述及困難，讓人不解。

促轉會最後重申，政治檔案徵集工作不會停歇。歡迎國民黨主動來電、接洽，促轉會樂於提供必要協助，也會持續關切各黨通報進度，以還原歷史真相。

(中時 )