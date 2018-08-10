都在桃園！乘坐大王蓮、吃蓮花餐給你豐富體驗

2018年08月10日 17:55 中時電子報 綜合報導

2018的桃園蓮花季真的不一樣了！除了市府積極動員各局處，以團隊合作打造出“北觀音”蓮園的特殊風華，更規劃了細膩便捷的道路交通以便前往遊玩。市長鄭文燦也要求主辦單位規劃許多闔家歡樂的親子遊、大王蓮試坐活動等，讓更多人慕名前往桃園。

「林家古厝休閒農場」的蓮花餐/中時電子報

其中，規劃在行程中的「林家古厝休閒農場」與「蓮荷園休閒農場」極具特色。「林家古厝休閒農場」具有大片蓮田生態及百年老屋風景，園內有面積約7甲的蓮花田、休憩區、瓜棚及古厝。他們自產作物並提供農業生產導覽、客家米食及農家童玩DIY等活動，甚至有美味可口的蓮花餐，讓前來的遊客農場生活的完整性，無論對成人還是幼童都是環境教育的好地方。這裡也是百年歷史以上的四護龍古建物，周圍有酒甕步道、紅磚拱門、稻草玩偶等形成一片綠油油的美景，彷彿重回民國初年的淳樸農村社會。

桃園市政府副秘書長邱俊銘乘坐大王蓮/中時電子報

來到「蓮荷園休閒農場」會看到顯眼的巨大草編動物，全部出自於老闆的巧手。許多遊客慕名而來為的是可以乘坐「大王蓮」，於大王蓮上放上壓克力板，可以分散人體重量，可以乘載150公斤，成為近日最夯的打卡景點！另外，農場內還設有五行八卦迷宮，有多種蓮花品種，分別有大賀蓮、娃娃蓮、建蓮、九品香水蓮、萍蓬草、牡丹蓮、大灑錦等。蓮田旁還有種植翠蘆莉、天堂鳥、野薑花及各式香草植物和藥草植物。逛累了可以來碗蓮子豆花，豆花口感綿密，蓮子更是飽滿甘甜，吃完還可以體驗古農具碾米等活動，非常闔家蒞臨參觀體驗。

(中時電子報)